Ostre zapalenie wątroby u dzieci o nierozpoznanej przyczynie. Pierwszy przypadek wykryty w Belgii

Choroba została wykryta u dzieci w wieku od jednego miesiąca do 16 lat. Według WHO, co najmniej jedno dziecko zmarło, a 17 wymagało przeszczepu wątroby. W wielu przypadkach chorobie towarzyszyły takie objawy jak: biegunka, wymioty i ból brzucha oraz podwyższony poziom enzymów wątrobowych AST i ALT świadczących o uszkodzeniu wątroby. W większość zachorowań nie ma jednak gorączki.

"Brussels Times" podał w niedzielę, że w Belgii chorobę wykryto u 10-letniego dziecka. Wirusolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Sciensano Steven Van Gucht nie jest zaskoczony, że choroba dotarła do Belgii. "Myślę, że w nadchodzących dniach lub tygodniach pojawią się nowe możliwe przypadki" – powiedział telewizji VRT. "Teraz rozesłaliśmy również ostrzeżenie do lekarzy i specjalistów, że powinni zgłaszać możliwe przypadki. Każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu przypadków ostrego zapalenia wątroby, w tym u dzieci, więc samo w sobie nie jest to niczym niezwykłym - zaznaczył ekspert.

"Nie wiemy, co jest przyczyną"

Podkreślił, że dopóki przyczyna nie zostanie zidentyfikowana, skuteczne leczenie choroby jest dużo trudniejsze: - Dzięki leczeniu chcesz usunąć przyczynę. Ale jeśli nie wiesz, co to jest, to oczywiście jest to trudne do wyleczenia. To, co wtedy robimy, to leczymy objawy.