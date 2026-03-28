Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Jeśli myślicie, że możecie to zrobić lepiej...". Spięcie na szczycie

|
kallas-rubio
Marco Rubio przyjeżdża na szczyt G7
Źródło: Reuters
Na szczycie państw G7 miało dojść do spięcia między sekretarzem stanu USA Marco Rubio i szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. Według agencji Axios, spór spowodowany był amerykańską polityką wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kaja Kallas w czasie rozmowy na temat Ukrainy zapytała Rubio, kiedy USA zajmą bardziej stanowcze stanowisko wobec Rosji. Zwróciła uwagę, że sekretarz stanu USA rok wcześniej mówił, że USA tracą cierpliwość i podejmą kolejne działania, jeśli Rosjanie będą utrudniać starania amerykańskie na rzecz zakończenia wojny.

- Minął rok i Rosja się nie posunęła. Kiedy wasza cierpliwość się skończy? - zapytała Kallas Rubio.

Według źródeł agencji, miało być widać, że Rubio był zdenerwowany. - Robimy, co w naszej mocy, by zakończyć wojnę. Jeśli myślicie, że możecie to zrobić lepiej, to proszę bardzo. My odejdziemy na bok - miał odpowiedzieć podniesionym głosem.

Według źródeł szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że USA próbują rozmawiać z dwiema stronami, a pomagają tylko jednej stronie - Ukrainie, w zakresie broni i informacji wywiadowczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tatiana Serwetnyk

"Szczera wymiana zdań"

Po tej wymianie zdań kilku europejskich ministrów miało włączyć się do rozmowy, mówiąc, że chcą, by USA kontynuowały działania dyplomatyczne dotyczące Rosji i Ukrainy - przekazało jedno ze źródeł.

Na koniec spotkania Rubio i Kallas mieli przeprowadzić na uboczu jeszcze krótką rozmowę.

- To była szczera wymiana zdań. Po to jest dyplomacja - powiedział Axiosowi przedstawiciel Departamentu Stanu.

Spotkanie szefów MSZ G7

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7 odbyło się w czwartek i piątek w dawnym opactwie Vaux-de-Cernay, kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. Grupę tworzy siedem państw, będących największymi rozwiniętymi gospodarkami i demokracjami na świecie: Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Źródło: PAP/EPA/Philemon HENRY HANDOUT

W pracach G7 uczestniczy też Unia Europejska. Francja zaprosiła na spotkanie także szefów dyplomacji m.in.: Ukrainy, Arabii Saudyjskiej, Brazylii i Indii.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER MATTH, YSWILL OLIVER/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
G7Marco RubioKaja KallasUkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

