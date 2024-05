Hiszpania ogłosiła obniżenie rangi stosunków z Argentyną i odwołała swoją ambasadorkę w Buenos Aires. To reakcja na słowa prezydenta Argentyny Javiera Mileia, który w niedzielę w Madrycie nazwał żonę hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza, Begonę Gomez, "skorumpowaną".

Jak poinformował we wtorek szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares, wycofanie ambasador Marii Jesus Alonso będzie mieć charakter trwały. W jej miejsce placówką dyplomatyczną w Buenos Aires pokieruje charge d'affaires.

Albares dwukrotnie, w niedzielę i poniedziałek, wzywał prezydenta Argentyny do oficjalnych przeprosin szefa rządu Hiszpanii i jego małżonki, grożąc zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Stanowisko przedstawił też argentyńskiemu ambasadorowi w Madrycie Roberto Boschowi.

Decyzja o wycofaniu hiszpańskiej ambasadorki z Buenos Aires zapadła na miesiąc przed ponowną podróżą Mileia do Madrytu, gdzie odbierze on nagrodę przyznaną mu przez Instytut im. Juana de Mariany.

Co powiedział prezydent Argentyny?

Słowa prezydenta Argentyny na temat żony premiera Sancheza padły podczas niedzielnego kongresu partii prawicowych Europa Viva 24 w madryckim Pałacu Vistalegre. Milei, nie wymieniając z nazwiska szefa rządu Hiszpanii, nawiązał do pięciodniowej przerwy Sancheza w wypełnianiu zadań premiera po uruchomieniu w kwietniu przez sąd w Madrycie sprawy przeciwko Gomez o zarzucany jej udział w korupcji.

- Co za klasa ludzi przyklejonych do władzy (…). Nawet jeśli ma skorumpowaną żonę, brudzi się i bierze pięć dni, aby to przemyśleć - powiedział Javier Milei podczas madryckiej imprezy, w której uczestniczyło ponad 11 tysięcy osób.