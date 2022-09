Szkocki duchowny spędził z Elżbietą II jej ostatni weekend. "Niczego nie żałowała"

Żart królowej

Greenshields przytoczył też żart Elżbiety II opowiedziany przez nią w trakcie wspólnego weekendu w Balmoral. - Mieszkałem w części zamku zwanej "Tower Rooms" (pokojami w wieży). Powiedziała do mnie: królowa wysyła cię do Tower. Następnie uśmiechnęła się i upewniła, że zrozumiałem, iż był to żart - wspominał. W ten sposób monarchini nawiązała do słynnej twierdzy Tower of London, która przez wiele wieków służyła jako więzienie.