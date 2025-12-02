Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce

Papież Leon XIV spotkał się z młodzieżą w Libanie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kolejnym punktem kończącej się podróży zagranicznej papieża będzie wizyta w położonej koło Bejrutu miejscowości Jal ed Dib. Znajduje się tam jeden z największych na Bliskim Wschodzie szpitali dla osób w kryzysie psychicznym. Placówkę pod nazwą De La Croix prowadzą franciszkanki.

Leon XIV odwiedzi prywatnie podopiecznych szpitala i jego personel. Stamtąd pojedzie do portu w Bejrucie, w którym 4 sierpnia 2020 roku doszło do katastrofalnego w skutkach wybuchu. Eksplodowała tam składowana w magazynie saletra amonowa skonfiskowana ze statku.

W wyniku wybuchu zginęło ponad 200 osób, a około 7,5 tysiąca odniosło obrażenia. Wówczas 300 tysięcy mieszkańców stolicy zostało bez domów, ponieważ fala uderzeniowa eksplozji spowodowała gigantyczne zniszczenia także w odległych punktach miasta. Mimo licznych apeli w kraju i ze strony wspólnoty międzynarodowej dotąd nie ustalono winnych katastrofy oraz nie postawiono nikogo przed wymiarem sprawiedliwości, a śledztwo przebiega z piętrzącymi się trudnościami.

W miejscu wybuchu Leon XIV będzie modlił się w milczeniu i złoży wieniec przed pomnikiem. Spotka się także z grupą osób ocalałych i rodzin ofiar.

Pierwsza zagraniczna podróż papieża

Na zakończenie swojej trzydniowej wizyty w Libanie papież odprawi mszę na bejruckim wybrzeżu. Oczekuje się przybycia około 100 tysięcy osób.

Ostatnim punktem papieskiej podróży będzie ceremonia pożegnania na stołecznym lotnisku, w trakcie której papież wygłosi przemówienie. Podczas lotu z Bejrutu do Rzymu odbędzie się konferencja prasowa. Do Wiecznego Miasta Leon XIV wróci około godziny 16.

Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Pierwsza zagraniczna podróż Leona XIV rozpoczęła się w ubiegły czwartek. Wówczas papież udał się do Turcji, w której spędził cztery dni. Spotkał się tam między innymi z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem oraz wziął udział w uroczystości ekumenicznej w związku z 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego. W niedzielę głowa Kościoła katolickiego udała się do Libanu.

Zagraniczna pielgrzymka Leona XIV jest realizacją planów jego poprzednika, zmarłego w kwietniu - w trakcie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc - papieża Franciszka.

OGLĄDAJ: Ile Karol Wojtyła zawdzięcza Annie Teresie Tymienieckiej? Zobacz cały materiał