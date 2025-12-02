Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV spotkał się z młodzieżą w Libanie
Pierwsza zagraniczna podróż papieża Leona XIV dobiega końca. W ostatnim dniu głowa Kościoła katolickiego odwiedzi między innymi port w Bejrucie, w którym w 2020 roku doszło do tragicznej eksplozji. Na zakończenie pielgrzymki zostanie odprawiona msza na stołecznym wybrzeżu.

Kolejnym punktem kończącej się podróży zagranicznej papieża będzie wizyta w położonej koło Bejrutu miejscowości Jal ed Dib. Znajduje się tam jeden z największych na Bliskim Wschodzie szpitali dla osób w kryzysie psychicznym. Placówkę pod nazwą De La Croix prowadzą franciszkanki.

Leon XIV odwiedzi prywatnie podopiecznych szpitala i jego personel. Stamtąd pojedzie do portu w Bejrucie, w którym 4 sierpnia 2020 roku doszło do katastrofalnego w skutkach wybuchu. Eksplodowała tam składowana w magazynie saletra amonowa skonfiskowana ze statku.

W wyniku wybuchu zginęło ponad 200 osób, a około 7,5 tysiąca odniosło obrażenia. Wówczas 300 tysięcy mieszkańców stolicy zostało bez domów, ponieważ fala uderzeniowa eksplozji spowodowała gigantyczne zniszczenia także w odległych punktach miasta. Mimo licznych apeli w kraju i ze strony wspólnoty międzynarodowej dotąd nie ustalono winnych katastrofy oraz nie postawiono nikogo przed wymiarem sprawiedliwości, a śledztwo przebiega z piętrzącymi się trudnościami.

W miejscu wybuchu Leon XIV będzie modlił się w milczeniu i złoży wieniec przed pomnikiem. Spotka się także z grupą osób ocalałych i rodzin ofiar.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Bardzo cierpieliście". Papież Leon XIV w Libanie

"Bardzo cierpieliście". Papież Leon XIV w Libanie

Papież Leon XIV w Błękitnym Meczecie. Uwagę przykuł pewien szczegół

Papież Leon XIV w Błękitnym Meczecie. Uwagę przykuł pewien szczegół

Pierwsza zagraniczna podróż papieża

Na zakończenie swojej trzydniowej wizyty w Libanie papież odprawi mszę na bejruckim wybrzeżu. Oczekuje się przybycia około 100 tysięcy osób.

Ostatnim punktem papieskiej podróży będzie ceremonia pożegnania na stołecznym lotnisku, w trakcie której papież wygłosi przemówienie. Podczas lotu z Bejrutu do Rzymu odbędzie się konferencja prasowa. Do Wiecznego Miasta Leon XIV wróci około godziny 16.

Zdjęcie z 1 grudnia 2025 roku
Papież Leon XIV
Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Pierwsza zagraniczna podróż Leona XIV rozpoczęła się w ubiegły czwartek. Wówczas papież udał się do Turcji, w której spędził cztery dni. Spotkał się tam między innymi z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem oraz wziął udział w uroczystości ekumenicznej w związku z 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego. W niedzielę głowa Kościoła katolickiego udała się do Libanu.

Zagraniczna pielgrzymka Leona XIV jest realizacją planów jego poprzednika, zmarłego w kwietniu - w trakcie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc - papieża Franciszka.

OGLĄDAJ: Ile Karol Wojtyła zawdzięcza Annie Teresie Tymienieckiej?
_JPII_Tymieniecka

Ile Karol Wojtyła zawdzięcza Annie Teresie Tymienieckiej?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Udostępnij:
TAGI:
Papież Leon XIVKościół katolickiChrześcijańtwoLiban
Czytaj także:
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika
Polska
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sprawa śmierci Jarosława Ziętary. Sąd uchylił wyrok
Poznań
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
BIZNES
imageTitle
"Nienawidzę tego". Nie chciał lecieć na losowanie, został zmuszony
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
BIZNES
50 min
pc
W historii zapisał się głównie tym, że został zastrzelony
Kultura polityczna
imageTitle
Mecz Polaków przejdzie do historii. "Cudowne uczucie"
EUROSPORT
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
METEO
Antyrządowy protest w Tel Awiwie
Byłby to groźny precedens. "Premier domaga się odsunięcia na bok systemu prawnego"
Świat
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
WARSZAWA
imageTitle
Zamieni tyczkę na klatkę. "Nie umiem siedzieć na kanapie"
EUROSPORT
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
Świat
Anto
Tysiąc sto wpisów, groźby śmierci. Koszmar kierowcy
EUROSPORT
GettyImages-1329750
Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"
Świat
Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Walczy o życie, "pokazał kciuk w górę"
Świat
Luigi Mangione stanął przed sądem
Spór o dowody w głośnym procesie
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump dał siedem dni na ucieczkę
Świat
tusk
Tusk w Berlinie, Zełenski w Paryżu, Trump na badaniu
warto wiedzieć
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Mistrz świata gra jak z nut w UK Championship
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza
Świat
01 1930 mariusz walter-0007
"Czarodziej telewizji, czarodziej naszych żyć". Wspomnienia o Mariuszu Walterze
Polska
imageTitle
Rewolucja w Słowenii. Siedem lat współpracy i wystarczy
EUROSPORT
imageTitle
Fantastyczna pogoń Polaków w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
METEO
imageTitle
Były piłkarz kadry atakuje. "Przestańcie wysyłać mi ten szrot"
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
BIZNES
imageTitle
Legia pogrążona w kryzysie. Kolejny mecz bez wygranej
EUROSPORT
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica