Ośrodek Studiów Wschodnich: mimo dużych strat Rosjanie nadal mają inicjatywę

Rosjanie ponoszą znaczące straty, ale nie na tyle dotkliwe, by odstąpili od prowadzenia działań zaczepnych - czytamy w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich po 24 dniach rosyjskiej inwazji. Zdaniem ekspertów z OSW armia ukraińska nie jest w stanie przeprowadzić odsieczy oblężonego Mariupola.

Siły Zbrojne Ukrainy są w stanie zadawać agresorowi bolesne straty, nie potrafiły jednak dotychczas odzyskać inicjatywy operacyjnej, a ich sukcesy mają charakter doraźny i krótkotrwały - piszą autorzy analizy Andrzej Wilk, Piotr Żochowski i Sławomir Matuszak. Zważywszy na fakt, że armia rosyjska przystąpiła do systematycznego niszczenia zaplecza przeciwnika (w odróżnieniu od sytuacji w pierwszym tygodniu wojny) bez znaczącego wsparcia, można zakładać, że opór stawiany przez jednostki ukraińskie będzie coraz mniej skuteczny - przewidują eksperci.

OSW: znaczące straty, jakie ponosi agresor, nie okazują się na tyle dotkliwe, by utracił on inicjatywę

Armia ukraińska - w ocenie OSW - nie jest w stanie przeprowadzić skutecznej operacji odblokowującej (na obu kierunkach na północ od Mariupola, donieckim i zaporoskim, siły obrońców znajdują się w defensywie) ani wesprzeć oblężonych dostawami uzbrojenia i zaopatrzenia. Znaczące straty, jakie ponosi agresor, nie okazują się na tyle dotkliwe, by utracił on inicjatywę i odstąpił od prowadzenia działań zaczepnych (jedyny wyjątek stanowi od dłuższego czasu ustabilizowana sytuacja w okolicach Kijowa) - twierdzą analitycy.

Ocena wojskowych z Ukrainy

Zdemoralizowane siły rosyjskie mają nie radzić sobie z olbrzymimi stratami. Niektóre jednostki miały utracić nawet do 90 procent stanów wyjściowych. Do tego brakuje im rezerw i starają się uzupełniać niedobory metodą łączenia jednostek oraz mobilizacji na czasowo okupowanym obszarze Donbasu.

Czeczeni się wycofali, ale zapowiedzieli już powrót

Na poleskim i siewierskim kierunkach obrony obie strony utrzymały wcześniejsze pozycje, a do walk i ostrzału w okolicach Kijowa dochodziło sporadycznie. Agresor kontynuował rozbudowę inżynieryjną i wzmacnianie zgrupowania w oparciu o miejscowości położone w odległości 20–30 km na zachód i północ (głównie w rejonie buczańskim) oraz 30–60 kilometrów na wschód (w rejonie browarskim) od centrum stolicy. Siły rosyjskie mają się umacniać m.in. w Irpieniu.

Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych

Czernihów po rosyjskim ostrzale (nagranie z 17 marca) Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych

Ciężkie walki w Mariupolu i Wuhłedarze

Na kierunku słobodzkim zwiększyła się liczba ostrzałów Charkowa (do 38, wobec 29 poprzedniej doby). Jednostki rosyjskie nasilały blokadę miasta, umacniały się także we wcześniej zajętych miejscowościach obwodu charkowskiego i kontynuowały natarcia na południe i wschód od Iziumu. Na południu siły agresora kontynuowały działania ofensywne i miały zaatakować co najmniej 15 miejscowości w obwodzie donieckim i 20 w ługańskim. Najcięższe walki kolejny dzień toczyły się o Wuhłedar i Mariupol (starcia w centrum miasta, obrońcy wystosowują permanentne apele o odsiecz) oraz Rubiżne (walki mają mieć miejsce w jego centrum), Siewierodonieck i Popasną. Trwają starcia na południowych rubieżach Zaporoża, gdzie wojska rosyjskie próbowały przełamać obronę (na szerokości 70 kilometrów pomiędzy miejscowościami Stepnohirśk, Orichiw i Hulajpołe).