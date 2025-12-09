Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Osłona reaktora w Czarnobylu "straciła swoją funkcję". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza

Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Elektrownia jądrowa w Czarnobylu na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Profesor Wacław Gudowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych uspokaja, że stan sarkofagu w Czarnobylu nie stwarza obecnie dla Polski "żadnego bezpośredniego zagrożenia". Gudowski wskazuje, co może być problemem w Czarnobylu.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała w komunikacie, że powłoka nowej, stalowej konstrukcji wzniesionej w 2016 roku nad sarkofagiem w Czarnobylu, w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w lutym "straciła swoją pierwotną funkcję ochronną, w tym zdolność izolacyjną".

Agencja podkreśliła, że inspektorzy badający w ubiegłym tygodniu miejsce największej na świecie katastrofy nuklearnej z 1986 roku, nie stwierdzili "trwałych uszkodzeń konstrukcji nośnej ani systemów monitorujących".

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Główny inżynier elektrowni w Czarnobylu: uszkodzenie sarkofagu jest poważne

Hermetyczna, stalowa osłona w kształcie półkopuły, przypominająca hangar lotniczy, pozwala na prowadzenie prac remontowych starego, betonowo-stalowego sarkofagu wybudowanego bezpośrednio po katastrofie.

Według Wacława Gudowskiego, profesora Fizyki Reaktorów i Fizyki Neutronowej w Królewskim Instytucie Technologii (KTH) w Sztokholmie i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, uszkodzenie, które badali inspektorzy agencji, nie stwarza obecnie "żadnego bezpośredniego zagrożenia".

Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Źródło: International Atomic Energy Agency

- Tam już nic nie wybuchnie, dlatego nie ma niebezpieczeństwa, że powstanie chmura radioaktywna, która mogłaby nam zagrozić - ocenił prof. Gudowski i dodał, że nawet sam stary sarkofag "jest wciąż dobrą barierą ochronną" przed ewentualnym wyciekiem promieniowania.

Ekspert tłumaczy, co może być problemem w Czarnobylu

Szef agencji Rafael Mariano Grossi zapewnił w komunikacie, że w Czarnobylu już "przeprowadzono ograniczone, tymczasowe naprawy powłoki", choć przyznał, że potrzebna jest także "terminowa i kompleksowa renowacja". Tylko tak - według niego - można zapobiec degradacji stalowej konstrukcji i zapewnić "długoterminowe bezpieczeństwo jądrowe".

Jak zauważył prof. Gudowski, poważniejszym problemem niż rozszczelnienie osłony, "w dłuższej perspektywie" jest woda kondensująca się na ścianach, zarówno starej, jak i nowej konstrukcji. Dzieje się tak z powodu utrzymującego się w sarkofagu ciepła, którego źródłem są produkty rozszczepienia. Obie te konstrukcje nie są, według eksperta, dobrze zabezpieczone od strony "gruntu".

– Wszystko zostało tam jak po wybuchu. Tymczasem nieszczelności, z powodu kondensacji i cyrkulacji skażonej promieniowaniem wody, grożą przedostaniem się jej do gruntu. To wymaga naprawy. Należy też zapobiegać kondensacji wody na ścianach, żeby nie cyrkulowała w środku sarkofagu - opisał Gudowski.

Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"

W opinii profesora Wacława Gudowskiego dodatkowym powodem do niepokoju jest także i to, że od czasu do czasu "w tym stosie resztek i gruzów pozostałych po uszkodzonym reaktorze", gdzie wydziela się więcej ciepła, dochodzi do "rozprysków skondensowanej wody", które unoszą ze sobą skażone pyły.

Jak wynika z komunikatu MAEA, agencja, której eksperci są na stałe obecni na terenie elektrowni w Czarnobylu, zaleca tam kontrolę wilgotności i uaktualnienie programu monitorowania korozji, a także unowocześnienie zintegrowanego automatycznego systemu monitorowania konstrukcji starego sarkofagu.

W 2026 roku, dzięki wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu zostaną przeprowadzone dodatkowe, tymczasowe remonty, które - według agencji - "pomogą przywrócić funkcje bezpieczeństwa jądrowego powłoki".

Zespół inspektorów MAEA będzie w Ukrainie do 12 grudnia, aby ocenić stan ukraińskich elektrowni jądrowych i węzłów elektroenergetycznych, które ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: International Atomic Energy Agency

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaMAEAWojna w Ukrainie
Czytaj także:
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz od środy
BIZNES
Jacek Sasin
Co dalej z wetem do ustawy łańcuchowej? Sasin o "psich umysłach"
Polska
Jechała 111 kilometrów na godzinę we mgle i deszczu na pięćdziesiątce
Pędziła 111 km/h w terenie zabudowanym. "Popchnął mnie diabeł"
Opole
Potapowa 4
Przeszkadzała jej ukraińska flaga. Opuszcza Rosję
Rafał Kazimierczak
Raper Ghetts
Raper przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku. "Krok w kierunku sprawiedliwości"
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
METEO
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
WARSZAWA
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Politycy nie mogą już udawać, że nie wiedzą". Lekarze o szczytach zdrowotnych
Zdrowie
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty podzielił się informacją o stanie zdrowia
Polska
Polska Fundacja Narodowa
Było "na bogato". "Służbową kartą opłacał nawet napiwki"
Polska
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
WARSZAWA
51 min
pc
Szponcić, OKPA, 6 7. Co to znaczy?
Słowo daję
an-22
Katastrofa wojskowego samolotu na północny-wschód od Moskwy
imageTitle
Reprezentant Anglii aresztowany. Złamał fanowi nos
Najnowsze
06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Syreny zawyły przez ludzki błąd. Ale kogo konkretnie i dlaczego do niego doszło?
Lublin
imageTitle
Znany zawodnik groził Jędrzejczyk. Polska mistrzyni reaguje
EUROSPORT
Takim autem poruszał się zatrzymany
Chciał ukraść drewno z lasu. Wpadł w błoto i w ręce policji
Lubuskie
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
BIZNES
Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii
Obezwładnili ochroniarza i zwiedzających. Dzieła Matisse'a wynieśli głównymi drzwiami
Aktywistki "Aterstall Vatmarker", Sztokholm, 2023
"Nie chcieli wyrządzić większych szkód" obrazowi Moneta. Uniewinnieni 
Kazik Staszewski
Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia
Kultura i styl
Wołodymyr Zełenski
Kto do kogo? Sasin: Zełenskiemu korona z głowy nie spadnie
Polska
Statuetka Grand Press
Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025
Kultura i styl
imageTitle
Trzech Polaków w widowiskowej imprezie. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu
EUROSPORT
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
BIZNES
Ciało kobiety wyłowiono w rzeki koło miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim
Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało
Rzeszów
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3. Sędzia: zdarza mu się jeździć jak pirat
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
WARSZAWA
Uciekający motocyklista
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica