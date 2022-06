"Wiedzieliśmy o nim od 2015 roku, istniała obawa jego radykalizacji". Służby o sprawcy ataku na klub nocny 

- Wiedzieliśmy o nim od 2015 roku, istniała obawa jego radykalizacji w związku z przynależnością do skrajnej terrorystycznej sieci kontaktów w Norwegii - przekazał na konferencji prasowej pełniący obowiązki szefa PST Roger Berg. Według gazety "VG" zamachu dokonał 42-letni obywatel Norwegii Zaniar Matapour, uchodźca z kurdyjskiej części Iranu. Mężczyzna miał związki z dżihadystycznym tak zwanym Państwem Islamskim.

PST przyznało, że służby specjalne przeprowadziły z Matapourem rozmowę w maju tego roku w związku z jego krytyką wypowiedzi, które postrzegał jako "zagrożenie dla islamu". - Do wczoraj nie mieliśmy wskazówek, że możemy mieć do czynienia z przemocą z jego strony - tłumaczył Berg. W związku ze strzelaniną w Oslo PST podwyższyło poziom zagrożenia terrorystycznego w Norwegii do nadzwyczajnego (poziom piąty) ze zwyczajnego (poziom trzeci).