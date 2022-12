"Osiągnięto porozumienie" w sprawie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji

Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej porozumieli się w w Brukseli w sprawie przyjęcia dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę - przekazały PAP i Reutersowi źródła unijne. "Sankcje uzgodnione. Procedura pisemna do jutra do południa" – przekazał agencji jeden z unijnych dyplomatów.

Morawiecki: Szukamy pieniędzy? Tam są pieniądze, to jest 350 miliardów dolarów

Dodał, że kilka państw zaproponowało, by wykreślić kilku z listy sankcyjnej kilku rosyjskich oligarchów, w tym Wiaczesława Kantora, który - jak mówił premier - odpowiada, jako jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina, za interesy gospodarcze Rosji. - Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Kiepska i tandetna insynuacja jakoby Polska była zwolennikiem zmniejszania, łagodzenia sankcji ma bardzo krótkie nogi. Mówię stąd wprost i bardzo jednoznacznie: Polska jest za wzmocnieniem sankcji, wzywamy wszystkie inne kraje, a zwłaszcza Niemcy, Francję, Holandię do uszczelnienia sankcji, do wzmocnienia sankcji i do ich przedłużenia - podkreślił Morawiecki.