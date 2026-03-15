"Byłam na wagarach...". Nominowana Polka o swojej drodze na Oscary

Przeczytaj: co warto wiedzieć o tegorocznym rozdaniu Oscarów >>>

98. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej - znanych jako Oscary bądź Nagrody Akademii Filmowej - już dziś w nocy. Wydarzenie to odbędzie się w Dolby Theathre w Los Angeles. Wśród nominowanych jest Polka - Małgorzata Turzańska. Otrzymała nominację do Oscara za kostiumy do filmu "Hamnet"

O efekcie pracy polskiej kostiumografki mówiła prowadząca program "Kadr na Kino" w TVN24 Ewelina Witenberg. Zwróciła uwagę, że kostiumy Turzańskiej "oddają stany emocjonalne bohaterów".

- Hamnet to jest film, który skupia się na żonie Williama Shakespeare'a. Ona początkowo ma taką bardzo intensywnie czerwoną suknię, która pokazuje, że ta kobieta jest wulkanem siły i energii. Jest też sercem filmu. I później, kiedy doświadcza dramatycznych sytuacji w swoim życiu, kostiumy stają się takie bardziej rdzawe - opisała Witenberg.

Zauważyła też, że efekt ten jest pogłębiony poprzez dodanie kolejnych warstw kostiumu, oddających ciężar, jaki dźwiga bohaterka.

- To jest niesamowite, że kostiumy funkcjonują trochę jako autonomiczny element tego filmu. Absolutnie nie jako ozdoba albo tło historyczne, tylko to jest przedłużenie psychologii postaci - podsumowała.

Turzańska: głównie działam emocjami

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona miał szansę porozmawiać z nominowaną polską kostiumografką. Zapytał, jak wyglądała jej ścieżka zawodowa. - Była nieprosta, ale nie jakaś strasznie długa. W liceum dotarło do mnie, że taki zawód istnieje - wspominała Turzańska.

- Byłam na wagarach, bo nie byłam przygotowana na test z chemii. Poszłam do kina. W kinie była "Kika" Almodovara z przepięknymi kostiumami. Tam mi się zapaliła żarówka, że ktoś te kostiumy wymyślił, ktoś je zrobił. Że to było coś innego niż moda - opowiadała.

Nominowana do Oscara wyjaśniła też, na czym polega jej proces twórczy. - Jak czytam scenariusz, to tworzę sobie taki szkielet emocjonalny i później zaczynam szukać, zanim w ogóle zajmuję się tym, jaka to jest epoka, gdzie jesteśmy geograficznie i historycznie, to zaczynam szukać zdjęć, obrazów, rzeźb czy materiałów, które w jakiś sposób coś mi mówią emocjonalnie - wyjaśniła.

- Zbieram sobie to wszystko i potem, jak już zaczynam zgłębiać aspekty historyczne i robię research, to mam taki właśnie emocjonalny szkielet i wiem, co pasuje do danej postaci, żeby ten ładunek emocjonalny podbić. Więc głównie działam emocjami - zaznaczyła.

OGLĄDAJ: "Elity, które nie mają pojęcia, co się dzieje"? Co słychać przed oscarową galą? Zobacz cały materiał