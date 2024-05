Twierdzi, że przekazał kluczowe informacje o Bin Ladenie. Domaga się nagrody

Tanzańczyk Jabaldin Hamis Ijengo, który twierdzi, że przekazane przez niego informacje pomogły Amerykanom zlokalizować miejsce pobytu Osamy bin Ladena, domaga się nagrody. W liście do ambasady USA w Dar es Salaam zagroził, że o rozstrzygnięcie tej kwestii zwróci się do sądu.

Jabaldin Hamis Ijengo wysłał do amerykańskiej ambasady w stolicy Tanzanii list, w którym przypomniał o swojej roli w schwytaniu przywódcy Al-Kaidy. Wspomniał o ofercie, jaką ambasada złożyła w odpowiedzi na ataki w 1998 roku na placówki dyplomatyczne USA w Dar es Salaam i Nairobi, a która przewidywała nagrodę w wysokości 27 milionów dolarów za informacje prowadzące do ujawnienia kryjówki Bin Ladena.

"Opierając się na tym zapewnieniu, w październiku 2005 roku przekazałem Ambasadzie USA w Tanzanii kluczowe informacje na temat miejsca pobytu Osamy bin Ladena w Pakistanie. Informację tę otrzymała agentka specjalna ambasady Stanów Zjednoczonych, pani Anne Brunn" - napisał w liście Ijengo i dodał, że przyczyniły się one do zlokalizowania i zabicia Bin Ladena w maju 2011 r.

Ijengo żąda wypłaty 27 milionów dolarów

"Niestety, niezastosowanie się do tego wymogu nie pozostawi mi innego wyjścia, jak zwrócić się do sądu" - ostrzegł amerykańską dyplomację Ijengo w rozmowie z tanzańskim dziennikiem "The Citizen".