Barbara Tucker została zamordowana w styczniu 1980 roku. Chociaż od jej śmieci minęło ponad 40 lat, dopiero teraz udało się doprowadzić sprawę tej zbrodni do końca. Sąd hrabstwa Multnomah w stanie Oregon winnym uznał 60-letniego dziś Roberta Plymptona. Kluczem do znalezienia sprawcy morderstwa sprzed lat okazało się DNA znalezione w kawałku wyrzuconej gumy do żucia.

Relacje świadków

Postęp nad badaniami DNA pozwolił wrócić do sprawy

Kawałek gumy do żucia dał odpowiedź

Policja w mieście Gresham w stanie Oregon odkryła, że Plympton mieszka w Troutdale, innym mieście na terenie tego stanu, i zaczęła go obserwować. Detektywi, kiedy zaobserwowali, jak mężczyzna wypluwa kawałek gumy do żucia na ziemię, zabrali ją i przekazali ją do laboratorium kryminalistycznego w celu analizy. "Laboratorium ustaliło, że profil DNA uzyskany z gumy do żucia jest zgodny z profilem DNA uzyskanym z wymazów DNA Tuckera z 2000 roku" – podało biuro prokuratora hrabstwa Multnomah Plympton został aresztowany 8 czerwca 2021 roku.