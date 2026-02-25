Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Rzeczywistość nie nadąża za wizją prezydenta"

Donald Trump
Zachara-Szymańska: rzeczywistość nie nadąża za wizją prezydenta Trumpa
Źródło: TVN24
Nie wydaje się, żeby Donald Trump zdołał przekonać Amerykanów tym, że mówi coraz dłużej - powiedziała w TVN24 Małgorzata Zachara-Szymańska, komentując orędzie o stanie państwa wygłoszone przez amerykańskiego prezydenta. Jak mówiła, przemówienie Trumpa "to była taka lekcja fitnessu dla polityków Partii Republikańskiej".

Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Było ono najdłuższe w historii - trwało godzinę i 47 minut. Większość przemówienia dotyczyła polityki wewnętrznej, tematom zagranicznym poświęcił znacznie mniej czasu.

Najdłuższe takie przemówienie w historii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najdłuższe takie przemówienie w historii

Prof. Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, autorka podcastu "Wolna Amerykanka" komentowała w TVN24 wystąpienie Trumpa.

Zachara-Szymańska: wystąpienia Trumpa mają coraz większą rozpiętość

- Nie wydaje się, żeby Donald Trump zdołał przekonać Amerykanów tym, że mówi coraz dłużej, bo rzeczywiście te jego wystąpienia mają coraz większą rozpiętość - mówiła.

Jej zdaniem w przemówieniu istotne było "to, że tym przekazem, który był sformułowany zaraz na początku, był przekaz o wielkości Ameryki, o tym, jak ekonomicznie, bo to dla wszystkich Amerykanów ma znaczenie, to państwo za czasów drugiej kadencji Donalda Trumpa się wzmocniło".

Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Źródło: EPA/JESSICA KOSCIELNIAK

- Kłopot polega na tym, że rzeczywistość nie nadąża za wizją prezydenta, dlatego że on mówi o bezprecedensowym wzroście. Tymczasem gospodarka amerykańska w 2025 roku osiągnęła niższy wzrost niż w roku poprzednim - mówiła prof. Zachara-Szymańska. - Ten pierwszy okres bieżącego roku też nie jest jakiś szczególnie spektakularny - dodała.

- Obniżono podatki dla najbogatszych, a podwyższono, właściwie z pewnymi niewielkimi wyjątkami, na które Donald Trump zwraca uwagę, dla tych, którzy gdzieś tam na dole drabiny społecznej się sytuują i dla klasy średniej, co jest kolejnym takim kamyczkiem do tego ogródka ogólnej pauperyzacji - oceniła.

"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"

BIZNES

Jak mówiła prof. Zachara-Szymańska, Trump "kształtuje taką percepcję, że ta wielka Ameryka, ona jest tuż za rogiem i musimy jeszcze odrobinę mieć cierpliwości, i ona się już wyłania i zaraz ją zobaczymy".

"To była lekcja fitnessu dla polityków Partii Republikańskiej"

Komentując przebieg przemówienia Trumpa, ekspertka mówiła, że "to była taka lekcja fitnessu dla polityków Partii Republikańskiej". - Dlatego że niemalże tam co trzy, cztery, pięć zdań oni powstawali z oklaskami i następnie podnosili się znowu w tym niegasnącym entuzjazmie dla swojego przywódcy - oceniła.

- Wydaje mi się, że to jest taki obrazek, który na poziomie wizualnym może oddziaływać na odbiorców Donalda Trumpa - powiedziała. - On mówi tak, słuchajcie, to są ludzie, którzy pochodzą z waszych okręgów wyborczych i oni są zachwyceni tym wszystkim, co my tutaj robimy, więc dlaczego wy, którzy na nich głosowaliście, mielibyście w jakiś sposób swój zachwyt powstrzymywać - mówiła.

Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego

BIZNES

Jak oceniła prof. Zachara-Szymańska, Trump pojawia się "wszędzie tam, gdzie jest widowisko". - On bierze odpowiedzialność za wszystko to, co wydarzyło się znakomitego i co jest powodem dla radości obywateli Stanów Zjednoczonych - mówiła.

- On po prostu wychodzi i mówi dosłownie niejednokrotnie: jam to, nie chwaląc się, sprawił - powiedziała.  

Ekspertka oceniła, że w wystąpieniu Trumpa "nie pojawiły się takie wątki, które wzbudzają niepokój obywateli, komentatorów, analityków i reprezentantów Partii Demokratycznej". - To jest logika sprawowania urzędu przez tego wyjątkowo nastawionego na spektakl prezydenta - dodała.

OGLĄDAJ: "Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"
pc

"Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpKongres USAPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USA
Czytaj także:
Matka Edyty Wieczorek na sali sądowej
Sprawa Edyty Wieczorek. Dopiero po 20 latach od zbrodni rodzina mogła pochować córkę
Klaudia Ziółkowska
KRS
Co dalej z KRS? Jest koalicyjny projekt uchwały
Polska
kierwiński 25 0730 piasecki
Afera węglowa. Kierwiński: kryzys służył do tego, aby generować dziwne transakcje
Polska
imageTitle
Wymagający bój Fręch na start w Meksyku
EUROSPORT
Pożar na Kłobuckiej
Pożar przy murze aresztu
WARSZAWA
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
"Historyczny wynik". Aż siedem polskich startupów
BIZNES
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Strefa opadów nad Polską. Zobacz mapy
METEO
imageTitle
Powstrzymać najlepszego gracza świata. Industria w "jaskini lwa"
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Rosyjskie domki w pobliżu norweskiej bazy wojskowej w Bardufoss
Sieć "koni trojańskich". Media: Rosja kupuje nieruchomości przy bazach
Świat
Zderzenie na przejeździe
Policjant realizował "algorytm postępowania", w auto uderzyły dwa pociągi
Magdalena Gruszczyńska
Teheran, Iran
"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"
BIZNES
Obowiązują alerty hydrologiczne
Wezbrania rzek. Miejscami obowiązują czerwone alarmy
METEO
imageTitle
Hoerl w ślady Tomasiaka. "Dały o sobie znać problemy"
EUROSPORT
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Szklanka na drogach i chodnikach. Tu będzie niebezpiecznie
METEO
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego
BIZNES
imageTitle
Kuszenie mistrza Klaebo. Niektórzy chcieliby, żeby rzucił narty
EUROSPORT
Karol Nawrocki Wiesław Kukuła
"Prezydent jest stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji"
Polska
25 min
Oszustwo przez telefon
PremieraMyślała, że pomaga policji. Manipulowali nią przez tydzień. "Ja tonę teraz"
Norbert Frątczak, Grzegorz Głuszak
Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą
Król Norwegii trafił do szpitala
Świat
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Orędzie Trumpa, wsparcie dla Ukrainy, nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii
TO WARTO WIEDZIEĆ
Donald Trump
Najdłuższe takie przemówienie w historii
Świat
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Od lekkiego mrozu do nawet 10 stopni. Miejscami poprószy
METEO
imageTitle
Rozkręcała się wolno. Awansowała w dwóch setach
EUROSPORT
Jeffrey Epstein i Donald Trump
Braki w aktach Epsteina? Mają dotyczyć Trumpa
Świat
imageTitle
Podanie do Zielińskiego przesądziło. Kopciuszek wyrzucił finalistę Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Formalności stało się zadość. Bayer i Newcastle zrobiły swoje
EUROSPORT
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wspierającą Ukrainę
Wsparcie dla Ukrainy. USA wstrzymały się od głosu
Świat
imageTitle
Nagła decyzja w sprawie Mbappe i duży problem Realu
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: będzie pożyczka dla Ukrainy. Węgry zapowiadają blokadę
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica