Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Szczyt NATO, wsparcie wschodniej flanki i podziękowania dla Polaków pomagających uchodźcom

Duda: bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki

Prezydent: wspaniale zdajemy egzamin z prawdziwej solidarności

Jak mówił dalej prezydent, "dzisiejszy dzień jest szczególny także z innego powodu". - 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. To święto upamiętnia tych, którzy w najmroczniejszych czasach zagłady pokazali, co to znaczy prawdziwe człowieczeństwo. Upamiętnia zarówno tych bezimiennych, jak i tych, których znamy z imienia i nazwiska - jak rodzina Ulmów, bestialsko zamordowanych przez niemieckich oprawców za ukrywanie Żydów, jak rotmistrz Witold Pilecki, ochotnik do obozu w Auschwitz, jak Jan Karski, emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, który zrobił wszystko, aby świat poznał prawdę o Holokakuście, jak Irena Sendlerowa, która uratowała tysiące żydowskich dzieci - wyliczał. - Pamięć o bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej niech będzie dla nas wszystkich powodem do dumy, ale niech będzie dla nas wszystkich też inspiracją w tym trudnym czasie, kiedy koszmar wojny powrócił do Europy. Każdego dnia rosyjskie bomby i rakiety spadają na domy mieszkalne, szpitale i szkoły. Już ponad 3,5 miliona obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny. Stali się uchodźcami. Ponad dwa miliony uciekło przed wojną do nas, do Polski. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci - kontynuował.