Prezydent USA Joe Biden ogłosi w czwartkowym orędziu, że rozkaże wojsku "podjąć nadzwyczajną misję, by ustanowić port w Gazie", który umożliwi przekazywanie Strefie Gazy pomocy humanitarnej drogą morską - zapowiedzieli wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu.

Podczas telefonicznego briefingu dla dziennikarzy wysocy rangą urzędnicy Białego Domu przekazali, że prezydent Joe Biden ogłosi w czwartkowym orędziu, że rozkaże wojsku "podjąć nadzwyczajną misję, by ustanowić port w Gazie" przy współpracy z innymi krajami i organizacjami. Ma to umożliwić stworzenie morskiego szlaku przekazywania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy z Cypru.