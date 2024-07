Orban ze swoją "misją pokojową" poleciał na Florydę

We wpisie Viktor Orban stwierdził, że "dobrą wiadomością dnia jest to, że Trump to rozwiąże". Rzecznik Orbana, cytowany przez agencję Reutersa, przekazał, że czwartkowa rozmowa z Trumpem "była kolejnym etapem misji pokojowej" szefa węgierskiego rządu, który "dąży do zawieszenia broni przez strony konfliktu w Ukrainie". Nie podał żadnych szczegółów dotyczących tego spotkania, a ambasada Węgier w Waszyngtonie - jak donosi Reuters - odmówiła komentarza.