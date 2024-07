Orban pytany o kontrowersyjną wizytę. Nie potwierdził, nie zaprzeczył

Premier Węgier Viktor Orban w piątek udzielił wywiadu, w którym nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesień o jego wyjeździe do Moskwy. - To, co robię, może wyglądać jak format negocjacji, ponieważ siedzimy za stołem i omawiamy kwestie, ale nie negocjujemy. Nie potrzebuję mandatu, ponieważ niczego nie reprezentuję - powiedział szef węgierskiego rządu o spotkaniu z Zełenskim.