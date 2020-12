Orban: Nie pamiętam tak trudnych negocjacji. Przed nami jeszcze jedna przeszkoda

Podziękował polskiemu premierowi stwierdzając, że to on przewodził negocjacjom w ostatnich miesiącach i tygodniach (Polska przewodzi obecnie Grupie Wyszehradzkiej). - Osiągnęliśmy nasze cele, które postawiliśmy sobie kilka miesięcy temu, ale przed nami szerszy horyzont. Chodzi nam przede wszystkim o jedność Unii Europejskiej. Ta walka nie dotyczyła tylko pieniędzy i konkretnych zapisów, ale przyszłości UE - podkreślił Orban.

Zaznaczył, że pytanie brzmiało, "gdzie jest centrum władzy w Unii Europejskiej - czy to są instytucje Unii: Komisja Europejska czy Parlament Europejski, czy kraje członkowskie". - Dzisiaj mamy dowód, że Unia to wspólnota krajów. Będziemy tego bronić, bo Unia to związek państw i rządów wybranych przez ludzi. Bardzo jasno to pokazaliśmy - przekonywał. - Walczyliśmy o nasze prawa. Udało nam się oprzeć szantażowi - dodał premier Węgier.