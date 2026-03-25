Świat

Opublikowali akta, wywołali "historyczną sensację". Niemcy poznają mroczną historię swoich przodków

Adolf Hitler urodził się w Braunau am Inn
Niemcy poznają mroczną historię swoich przodków. Miliony akt NSDAP w sieci
W 1945 roku członkiem NSDAP był co piąty dorosły Niemiec. Jednocześnie połowa Niemców uważa, że ich przodkowie nie byli związani z szeroko pojętym aparatem nazistowskim. To historia, która obciąża cały naród. Część rodzin członków nie znała prawdy z wyboru, a inni przez żmudne procedury. To właśnie się zmieniło. Materiał "Faktów o Świecie".

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) w szczytowym momencie liczyła 8,5 miliona członków. Po tym jak amerykańskie Archiwum Narodowe opublikowało pełne kartoteki członków NSDAP, każdy Niemiec może sprawdzić, czy jego przodkowie należeli do partii Adolfa Hitlera.

Niemieckie media nazywają udostępnienie akt "historyczną sensacją". Od kilku dni strona internetowa amerykańskiego archiwum jest przeciążona ze względu na ogromną liczbę odwiedzających. Żeby pobrać dane ze strony Archiwum Narodowego nie trzeba się na niej rejestrować.

Historię swojej rodziny udało się wyśledzić między innymi dziennikarzowi telewizji RTL Lotharowi Kellerowi.

- Mój dziadek był urzędnikiem kolejowym i z dokumentów wyczytałem, że wstąpił do partii dopiero 4 września 1939 roku, czyli trzy dni po rozpoczęciu wojny - powiedział Keller. - Podejrzewam, że miał nadzieję, że jako członek partii będzie miał większe szanse, by nie trafić na front - dodał.

Kartoteki członków NSDAP zostały upublicznione po raz pierwszy od drugiej wojny światowej. Dostępne są między innymi teczki najważniejszych postaci partii nazistowskiej: Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera czy Rudolfa Hessa.

Historycy przypominają, że akta nie są kompletne - brakuje danych dotyczących około 1/5 członków partii, więc brak danego nazwiska w rejestrze jeszcze nic nie oznacza.

- Ważne jest, by zdać sobie sprawę, że te dokumenty to nie efekt końcowy, ale dopiero początek śledztwa. Jeśli więc znajdziecie tam kogoś bliskiego, możecie sprawdzić, kiedy dołączył do NSDAP, jaki miał numer członkowski i gdzie mieszkał - wyjaśnił historyk dr Johannes Spohr.

Opublikowane dokumenty są dostępne również w niemieckim Archiwum Federalnym, ale akta danej osoby można w Niemczech opublikować dopiero 10 lat po jej śmierci lub 100 lat po jej urodzeniu. Pierwsze publikacje będą więc możliwe dopiero za dwa lata, bo najmłodsi członkowie NSDAP urodzili się w 1928 roku.

Amerykanie wyprzedzili Niemców o krok, bo nie mają tak restrykcyjnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Mroczna przeszłość dziadka szefowej MI6. "Nie znała go"

- Teraz wiem, że brat mojego pradziadka był członkiem NSDAP i legitymacja partyjna pomogła mu zrobić karierę nauczyciela. Z kolei mój pradziadek nigdy nie był członkiem partii - przekazał dziennikarz RTL Daniel Spliethoff. - Nie dowiedziałbym się o tym, gdyby nie otwarto tego cyfrowego archiwum. Wiem też dzisiaj, że dyskusje o przeszłości doprowadziły do rozpadu rodziny - przyznał. - Mój pradziadek i jego brat nie dogadywali się, nie chcieli razem jeździć na wakacje - dodał.

Według badań, około połowa Niemców uważa, że ich przodkowie nie byli związani z NSDAP ani szeroko pojętym aparatem nazistowskim. W 1945 roku członkiem NSDAP był co piąty dorosły Niemiec.

Czytaj także:
shutterstock_347958275
Gospodarka emocjonalna na fali. Wielka zmiana w Chinach
BIZNES
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Wyspy Kanaryjskie. 60 litrów deszczu spadło w zaledwie godzinę
METEO
Andrzej Poczobut
"Nawet nie wiem, jak wygląda". Poczobut "wpadł gdzieś między okropne tryby"
Świat
Był przesłuchiwany w prokuraturze
Organista "przeprowadzał badania uczniów". Usłyszał zarzuty, został aresztowany
Katowice
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
BIZNES
Kierującej nie udało się uratować
Wjechała autem w ogrodzenie komisariatu, nie przeżyła
Lublin
Łotwa, dron
Drony wleciały do państw bałtyckich. "To nowa rzeczywistość"
Świat
Kobieta w ciąży
"Im dłużej trwa ta choroba, tym trudniej zajść w ciążę". O tym mówi się wciąż za mało
Zdrowie
Dewastacja cmentarza w Niestępowie
Okradli ponad 170 nagrobków. Cmentarni złodzieje zatrzymani
Trójmiasto
Samowola przy ulicy Reduta w Krakowie powstała w 2019 roku
Samowola dewelopera w miejscu przyszłego parku. Budynek stoi mimo wyroków
Kraków
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
BIZNES
pap_20240819_1C2
Walczą z gangami, te odpowiadają przemocą. Ponad pięć tysięcy zabitych
Świat
Śmiertelny wypadek drogowy w gminie Solec nad Wisłą
Wypadł z ronda i rozbił się w rowie. Kierowca nie żyje, trzy osoby są ranne
WARSZAWA
Nowy pomost nad jeziorem Strzeszyńskim
Poprzedni pomost strawił ogień. Nowy wkrótce będzie gotowy
Poznań
Policjanci szukają sprawcy podpalenia
W Bieszczadach ktoś podpalił łąkę, policja szuka sprawcy
Rzeszów
Trybunał Konstytucyjny
List sędziów do prezydenta. Piszą o "innej formie" ślubowania
Polska
Przez żart nie poleciała na wypoczynek do Egiptu
Przez głupi żart nie poleciała na wakacje do Egiptu
Trójmiasto
Zabójstwo w Kadłubie
Zabił babcię i ojczyma, wrzucił film do sieci. Są wyniki badań nastolatka
Opole
Adam Borowski
Giertych kontra Borowski. Były opozycjonista nie wykonuje wyroków, może zostać ułaskawiony
Polska
imageTitle
Shiffrin po raz szósty królową kobiecych nart. Zadecydował ostatni przejazd
EUROSPORT
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
BIZNES
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
"Jest jednym z wyróżniających się budynków"
WARSZAWA
Mikołaj J.
Makabryczne zabójstwo 13-letniej Nadii. 22-latek z wyrokiem
Kujawsko-Pomorskie
Śnieg, zima, drzewo, las
20 centymetrów śniegu, intensywny deszcz i nie tylko. Mapy
METEO
Mężczyzna zakładał stalowe wnyki w lesie pod Piotrkowem Trybunalskim
76-latek zastawiał wnyki na zwierzęta. Wszystko nagrała kamera
Łódź
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
BIZNES
Nieprawdziwe nagrania z Bliskiego Wschodu. Jak rozpoznać fake newsy
"To może być pierwsza wskazówka, że filmik jest nieprawdziwy"
Ewa Wagner
imageTitle
Groźne przywitanie z Planicą. Słoweński skoczek po upadku zabrany do szpitala
EUROSPORT
Ile za śmieci w Warszawie
Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
BIZNES

