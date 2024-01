- Adam Bodnar, w oparciu o ekspertyzy, zinterpretował prawo w ten sposób, żeby ten konflikt dało się rozwiązać - mówiła w programie "Fakty po Faktach" dziennikarka tygodnika "Polityka" Ewa Siedlecka, nawiązując do decyzji prokuratora generalnego w sprawie Dariusza Barskiego. Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stwierdziła, że "opozycja w Polsce próbuje wytworzyć wrażenie dualizmu prawnego". - W państwie demokratycznym i państwie prawa nie ma dyskusji z wykonywaniem wyroków - dodała.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w piątkowym komunikacie, że przywrócenia Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 roku dokonano bez podstawy prawnej. To powoduje, że od 12 stycznia bieżącego roku, nie będąc już w służbie czynnej, Barski nie spełnia przesłanek do bycia prokuratorem krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji.

Do sprawy odniosła się dziennikarka tygodnika "Polityka" Ewa Siedlecka. Powiedziała w "Faktach po Faktach", że "jeszcze jest pół biedy, jeżeli dyskutujemy na argumenty prawne".

- O argumentach prawnych można dyskutować, ale najważniejsze, co trzeba z tego wyłuskać, to jest po pierwsze to, że przedstawiono nam opinie prawne. To nie są anonimowe osoby, które coś doradziły - dodała dziennikarka. - Ale musimy dążyć do tego, żeby sprawy załatwić w sposób pozytywny, w sposób, który pozwoli nam normalnie działać - podkreśliła. Jej zdaniem, nie jest pozytywnym rozwiązaniem dla nikogo, gdy prokuratura jest "sparaliżowana" - wskazała.

Brodzińska-Mirowska o "największym wyzwaniu Tuska"

- Myślę, że jesteśmy w jednym z najważniejszych punktów naszej historii politycznej po 1989 roku - powiedziała z kolei dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Opozycja próbuje wytworzyć wrażenie dualizmu prawnego. Jeden ma swojego sędziego, drugi swojego (...). W państwie demokratycznym i państwie prawa nie ma dyskusji z wykonywaniem wyroków, z wykonywaniem realizacji prawa - dodała gościni "Faktów po Faktach".

- Natomiast odrębną rzeczą jest, że to pole minowe, zostawione przez poprzedni rząd, jest wyraźnie i będzie ogromną bolączką dla rządu Donalda Tuska do 2025 roku. Największym wyzwaniem Tuska będzie to, żeby wprowadzać demokrację na właściwe tory - podkreśliła Barbara Brodzińska-Mirowska.

