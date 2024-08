Rosjanie budują schrony. Mówią o "ukraińskich dywersantach" w kolejnym regionie

Operacja sił ukraińskich

Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły operację ofensywną w rosyjskim obwodzie kurskim 6 sierpnia. Naczelny dowódca armii ukraińskiej, generał Ołeksandr Syrski oznajmił we wtorek, że obszar zajęty w obwodzie przez siły ukraińskie powiększył się już do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nie miejscowości do 93.