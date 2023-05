Operacja Eureka przeciwko włoskiej mafii. W kilku krajach aresztowano łącznie ponad 100 osób

Włoska policja poinformowała, że w środę aresztowano w sumie 108 osób: większość podejrzanych ujęto we Włoszech, ale również w Niemczech, Belgii , Francji, Portugalii , Rumunii i Hiszpanii . W środę rano na terenie Niemiec policja dokonała wielu przeszukań i aresztowań w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii, Nadrenii-Palatynacie. W akcji uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy.

Operacja Eureka

Śledczy z Belgii i Włoch byli w stanie prześledzić przewóz i handel prawie 25 ton kokainy między październikiem 2019 a styczniem 2022, ponadto odkryli przepływy pieniężne w wysokości ponad 22 milionów euro z Kalabrii do Belgii, Holandii i Ameryki Południowej - podał "Bild".

Dochodzenie jest prowadzone przez wspólny zespół śledczych z udziałem Europolu i Eurojustu, a także służb bezpieczeństwa z Belgii, Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Sąd we włoskim Reggio di Calabria wydał ponad 100 nakazów aresztowania na wniosek prokuratora ds. walki z mafią.

Śledczy z Bawarii mają na swoim koncie kluczowe odkrycie dla śledztwa - to tutaj zidentyfikowano telefon komórkowy, należący do jednego z najważniejszych podejrzanych w operacji Eureka. Działająca w Monachium grupa uczestniczyła najprawdopodobniej we współfinansowaniu handlu kokainą, wsparciu logistycznym przestępstw oraz praniu pieniędzy.