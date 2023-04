Jak podkreślono, Kirijenko wymagał od swoich podwładnych, by w ciągu najbliższych trzech miesięcy liczba mieszkańców Niemiec, domagających się poprawy relacji z Rosją, wzrosła aż o 10 procent. Kremlowscy technolodzy polityczni odnieśli się do tego sceptycznie, zauważając, że "będzie to trudnym zadaniem" - poinformował amerykański dziennik.