ONZ wzywa Izrael do pozbycia się broni jądrowej

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało Izrael do pozbycia się broni jądrowej, do posiadania której kraj ten nigdy się nie przyznał - poinformował portal Jerusalem Post. Rezolucję przegłosowano przytłaczającą większością głosów.

"Krok w kierunku wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa"

Wzywa Tel Awiw "do przystąpienia do Układu bez dalszej zwłoki, nie rozwijania, nie produkowania, nie testowania ani nie nabywania w inny sposób broni jądrowej, do wyrzeczenia się posiadania broni jądrowej oraz do objęcia wszystkich swoich obiektów jądrowych pełnym zakresem zabezpieczeń Agencji, jako ważnego środka budowy zaufania wśród wszystkich państw regionu oraz jako kroku w kierunku wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa".