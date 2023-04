Siostra Amerykanina więzionego w Rosji na sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Chcę, żeby minister Ławrow spojrzał jej w oczy" 

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield apelowała do niego w trakcie obrad, by spojrzał w oczy Elizabeth Whelan i zobaczył, jak cierpi. - Chcę, żeby pan zobaczył, jak to jest tęsknić za bratem przez cztery lata, wiedząc, że jest on zamknięty w rosyjskiej kolonii karnej tylko dlatego, że chcecie go użyć do swoich celów - mówiła dyplomatka, wzywając do uwolnienia Amerykanina.