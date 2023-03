Ambasador Szczerski o "retoryce nuklearnej" Rosji

Jak ocenił polski ambasador, działania Rosji wpisują się w jasną strategię tego kraju, polegającą na używaniu "retoryki nuklearnej", by "zastraszać, prowokować i powstrzymywać wysiłki na rzecz zakończenia wojny Rosji i uniknięcia konfrontacji".

Łamanie przez Rosję zobowiązań dotyczących kontroli zbrojeń

Szczerski potępił też postępujące podporządkowywanie Białorusi przez Rosję i wykorzystywanie Mińska do celów agresywnej polityki Moskwy. Zwrócił też uwagę na konsekwentne łamanie przez Rosję zobowiązań dotyczących kontroli zbrojeń, co doprowadziło do upadku traktatu INF i ogłoszenia przez Kreml zawieszenia udziału w traktacie Nowy START.