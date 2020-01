"Potworne zbrodnie miały zmusić ich do porzucenia swej ziemi, do ucieczki"

Zaprezentowany w Genewie raport ze śledztwa biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) zawiera dokumentację zabójstw, gwałtów i innych aktów przemocy, których dopuszczały się na sobie nawzajem zbrojne grupy z plemienia Lendu i plemienia Hema w prowincji Ituri, na północnym wschodzie Konga. Dokumentacja dotyczy zbrodni, popełnionych w okresie od grudnia 2017 roku do września 2019 roku.

"Zbrodnie miały zmusić ich do porzucenia swej ziemi, do ucieczki"

- Ścinanie głów kobietom i dzieciom za pomocą maczet, ćwiartowanie zwłok i wykorzystywanie części ludzkiego ciała jako trofeów wojennych, wszystko to miało służyć napastnikom do wywoływania paniki wśród członków miejscowego ludu Hema, aby zmusić ich do porzucenia swej ziemi, do ucieczki - powiedział rzecznik.