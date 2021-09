ONZ. Prezydent Chin Xi Jinping zapowiada włączenie się w walkę z ociepleniem klimatu

Prezydent Chin: musimy dążyć do dialogu

Wcześniej we wtorek amerykański prezydent Joe Biden w czasie swojego przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ nawiązał do konkurencji z Chinami. Prezydent USA zapowiedział, że choć jego kraj będzie "energicznie rywalizować", bronić swoich wartości i sojuszników, to nie będzie dążyć do "nowej zimnej wojny".