Palestyna jak "szwajcarski ser, podziurawiony izraelskimi osadami". Abbas o planie Trumpa

Przemawiający we wtorek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas po raz kolejny odrzucił przedstawiony przez Donalda Trumpa plan rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wsparcie dla swojego przywódcy wyraziło tysiące Palestyńczyków, którzy protestowali na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Według prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa żadna część projektu Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu nie powinna być traktowana jako punkt odniesienia dla negocjacji. Ocenił, że już sam plan wyjęcia Wschodniej Jerozolimy spod zwierzchnictwa Palestyny wystarczy, aby go odrzucić, oznacza bowiem fragmentaryzację i brak kontroli nad terytorium. - Nigdy nie zrezygnujemy ze swoich praw – przekonywał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Państwo wyglądałoby jak "szwajcarski ser"

Abbas nazwał ofertę Trumpa bezprawną i jednostronną propozycją, nagradzającą Izrael za dziesięciolecia okupacji. Porównał projekt państwa palestyńskiego do "szwajcarskiego sera", podziurawionego izraelskimi osadami.

- To naprawdę jest szwajcarski ser. Kto z was zaakceptuje podobny stan i warunki? Ta umowa, panie i panowie, obejmuje umocnienie okupacji i wzmocnienie reżimu apartheidu, o którym myśleliśmy, że już dawno się go pozbyliśmy – zarzucał prezydent Palestyny.