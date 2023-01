ONZ: odnotowano pierwszy spadek liczby ofiar handlu ludźmi

Zmiana tendencji może być wynikiem trzech różnych spowodowanych pandemią czynników. Należą do nich ograniczone możliwości działania handlarzy, słabsze zdolności instytucjonalne do wykrywania przestępstw, a także przeniesienie niektórych form handlu do miejsc "mniej podatnych na wykrycie" - stwierdzono w raporcie. Dotyczy to przede wszystkim obszaru wykorzystania seksualnego.