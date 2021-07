Wskaźniki dramatycznie wzrosły. "Pandemia wywołała brutalne recesje i zagroziła dostępowi do żywności"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że te nowe "tragiczne dane" pokazują, iż od 720 do 811 milionów ludzi na świecie doświadczyło głodu w zeszłym roku, to jest aż o 161 milionów więcej, niż w 2019 roku.

Według raportu ponad 2,3 miliarda ludzi, co stanowi 30 proc. światowej populacji, nie miało całorocznego dostępu do odpowiedniej żywności. Wskaźnik ten, znany jako powszechność umiarkowanego lub poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego, wzrósł w ciągu jednego roku tak samo, jak w ciągu pięciu poprzednich lat.

- Pomimo 300-procentowego wzrostu światowej produkcji żywności od połowy lat 60., niedożywienie jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do skrócenia średniej długości życia – powiedział szef ONZ. - W świecie obfitości nie ma usprawiedliwienia dla faktu, iż miliardy ludzi nie ma dostępu do zdrowej diety. To jest niedopuszczalne - dodał.