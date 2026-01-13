Logo strona główna
Świat

"Najbardziej tragiczny rok" dla Ukraińców. Raport ONZ wskazuje, że ginie coraz więcej cywilów

Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Rosyjskie uderzenia na Ukrainę
Źródło: TVN24
Ubiegły rok przyniósł najwięcej ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy od czasu rozpoczęcia przez Kreml pełnoskalowej inwazji w 2022 roku, wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez ONZ. Dane wskazują, że ​​w wyniku konfliktu zginęło o 31 procent więcej cywilów niż rok wcześniej. W odniesieniu do roku 2023 te dane są jeszcze bardziej dramatyczne.

Misja Monitorująca Prawa Człowieka ONZ na Ukrainie (HRMMU) opublikowała w poniedziałek raport na temat szkód wyrządzonych ludności cywilnej. Wynika z niego, że ubiegły rok był "najbardziej tragicznym" dla ludności cywilnej w Ukrainie od 2022 roku, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja. Mimo działań Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę, agresja Rosji nie ustaje - komentuje portal Politico. Z opublikowanego raportu wynika, że nigdzie w Ukrainie nie jest bezpiecznie - ponad jedna trzecia zabitych lub rannych cywilów znajdowała się na obszarach oddalonych od linii frontu.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

Częstsze ataki i większe zniszczenia

Najnowszy raport HRMMU wskazuje, że w 2025 roku w Ukrainie śmierć w wyniku rosyjskich ataków poniosło co najmniej dwa i pół tysiąca cywilów, a 12 tysięcy zostało rannych. Obserwatorzy ONZ uwzględnili jedynie zgony i obrażenia, które udało im się zweryfikować. Wskazano, że łączna liczba ofiar śmiertelnych i rannych w 2025 roku była o 31 procent wyższa niż rok wcześniej (2088 zabitych, 9138 rannych) i aż o 70 procent wyższa niż w 2023 roku (1974 zabitych, 6651 rannych).

- 31-procentowy wzrost liczby ofiar wśród ludności cywilnej w porównaniu z 2024 rokiem wskazuje na znaczne pogorszenie poziomu ochrony ludności cywilnej - komentowała wyniki raportu Danielle Bell, dyrektor HRMMU. Oceniła, czym spowodowany był wzrost notowanych zgonów w 2025 roku. To jej zdaniem nie tylko nasilone działania na linii frontu, ale też nasilone przez Kreml użycie broni dalekiego zasięgu. Według autorów raportu działania dotknęły najbardziej osoby starsze, zamieszkujące wioski. Najtragiczniejszy zeszłoroczny atak, do którego doszło 19 listopada w Tarnopolu, doprowadził do śmierci 38 osób, w tym ośmiorga dzieci.

Znicze i maskotki w miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Tarnopolu
Znicze i maskotki w miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Tarnopolu
Źródło: PAP

Rośnie liczba ofiar na skutek ataków dronów

Samo tylko użycie przez Rosjan dronów krótkiego zasięgu spowodowało wzrost liczby ofiar śmiertelnych. W 2025 roku zastosowanie tej broni doprowadziło do śmierci 577 osób, poszkodowanych zostało natomiast trzy tysiące. To o 120 procent więcej w odniesieniu do 2024 roku, gdy liczba ta wyniosła 226 osób zmarłych i 1528 rannych.

Dyrektor HRMMU zauważyła, że nasilone w 2025 roku rosyjskie ataki z użyciem tej broni doprowadziły też do zniszczenia infrastruktury i wyłączenia podstawowych usług, w wyniku czego "wiele obszarów w pobliżu linii frontu stało się praktycznie niezdatnych do zamieszkania". Zauważyła, że liczne osoby, które przez lata mierzyły się z działaniami wojennymi w okolicy, kilka miesięcy temu zostały "ostatecznie zmuszone do opuszczenia swoich domów".

ONZ informowała w poprzednich raportach, że rzeczywista liczba ofiar cywilnych w Ukrainie jest prawdopodobnie wyższa, gdyż wiele doniesień dotyczących ofiar oczekiwało na potwierdzenie. Tymczasem Politico w swoim tekście przywołało słowa ambasadora Rosji przy ONZ Wasilija Niebienzi, który w grudniu podczas posiedzenia organizacji zaprzeczył, jakoby Moskwa "kiedykolwiek atakowała ludność cywilną".

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: Politico, tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

RosjaUkrainaWładimir Putin
