Z poufnego raportu ONZ wynika, że Korea Północna najprawdopodobniej wciąż kontynuuje prace nad budową swego potencjału nuklearnego – informuje agencja Reutera. Do takich wniosków doszły struktury wywiadowcze wielu krajów - wskazano w raporcie.

Korea Północna najprawdopodobniej wciąż prowadzi prace nad budową potencjału nuklearnego – wynika z raportu ONZ, do którego dotarli reporterzy Reutersa. "Głównym celem jest teraz zakończenie prac nad miniaturyzacją głowic nuklearnych, by dostosować je do pocisków balistycznych, jakimi dysponuje Korea Północna" - twierdzą autorzy raportu, który został przedstawiony w poniedziałek 15 członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ.