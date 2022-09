Guterres rozmawiał z Putinem o jeńcach wojennych oraz eksporcie ukraińskiego zboża i rosyjskich nawozów

Rosja skrytykowała niedawno to porozumienie, skarżąc się, że jej eksport nadal napotyka trudności. Rurociąg transportujący amoniak z rosyjskiego Powołża do ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym w miejscowości Piwdenne (Jużne) został zamknięty po agresji Rosji na Ukrainę.

ONZ negocjuje w sprawie eksportu rosyjskiego amoniaku

Organizacja Narodów Zjednoczonych próbuje pośredniczyć we wznowieniu eksportu amoniaku z Rosji. - Toczą się rozmowy w związku z możliwością eksportu rosyjskiego amoniaku przez Morze Czarne - powiedział Guterres, dodając, że na światowym rynku nawozów jest "dramatyczna sytuacja".

Guterres powiedział też po rozmowie z Putinem, że zakończenie wojny jest "wciąż odległe". - Wierzę, że pokój jest konieczny, pokój zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że mam nadzieję, iż nastąpi to wkrótce - oświadczył.

Guterres rozmawiał z Putinem o jeńcach wojennych

Członkowie misji ONZ do spraw praw człowieka na Ukrainie podali w ubiegłym tygodniu, że Rosja nie pozwala na dostęp do jeńców wojennych i że ONZ ma dowody, że niektórzy byli poddawani torturom, co może być równoznaczne ze zbrodniami wojennymi. - Mam głęboką nadzieję, że wszyscy jeńcy wojenni z obu stron zostaną wymienieni - wyznał Guterres.