Dwa państwa bez prawa głosu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Zalegają ze składkami

Iran i Republika Środkowoafrykańska stracą prawo do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych - oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w liście rozesłanym do członków organizacji. Powodem jest zaleganie przez oba państwa z płatnościami na rzecz budżetu operacyjnego ONZ. Irański minister spraw zagranicznych Mohamad Dżawad Zarif uznał tę decyzję za "zasadniczo błędną i całkowicie nie do przyjęcia".