Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

ONZ "bankrutuje". Ogromne zaległości "największych płatników"

|
Donald Trump - Xi Jinping
Trump: ONZ po prostu dla nas nie działa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Kenny Holston / Reuters / Forum
Stany Zjednoczone nie zapłaciły Organizacji Narodów Zjednoczonych miliardów dolarów, które jej zalegają - zaalarmował dziennik "Wall Street Journal". Za kłopoty finansowe instytucji mają odpowiadać też zaległości Pekinu.

Oprócz tego, że USA zalegają z płatnościami na rzecz ONZ, wycofały się też z wielu programów i agencji podlegających organizacji, na przykład Światowej Organizacji Zdrowia - zauważył "WSJ". Prezydent Donald Trump argumentuje, że walczy w ten sposób z tym, co określa jako marnotrawstwo i złą politykę.

Stany Zjednoczone uzależniają przyszłe wsparcie finansowe dla ONZ od oszczędności w organizacji, obejmujących większą liczbę zwolnień, zmniejszenie liczby podróży klasą biznesową i szerszego wykorzystania tłumaczenia maszynowego - przeanalizowała nowojorska gazeta i dodała, że zadłużenie USA wobec ONZ wynosi ponad cztery miliardy dolarów.

Nie tylko USA mają zaległości

Pekin również opóźnia realizację własnych płatności i winien jest ONZ 455 milionów dolarów - wyliczył "WSJ". Chiny jednocześnie twierdzą, że są głównym obrońcą organizacji i "de facto największym płatnikiem finansowym", co ma być przytykiem pod adresem Stanów Zjednoczonych. Pekin zapewnia, że wywiąże się ze swoich finansowych zobowiązań.

42 procent podstawowego budżetu ONZ opiera się na wpływach środków z USA i Chin - podkreślił "Wall Street Journal". Tymczasem według gazety oba kraje toczą przepychanki o kontrolę nad organizacją.

ONZ tnie koszty

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że jest ona "w wyścigu do bankructwa" i wskazał na "bardzo realną perspektywę finansowego upadku" organizacji. Według ONZ w obecnych warunkach do połowy sierpnia, czyli wtedy, gdy proces wyboru następcy Guterresa nabierze rozpędu, organizacja straci płynność finansową.

Pozbawiona funduszy ONZ przeprowadziła rekordowo wysokie cięcia wydatków i rozpoczęła działania na rzecz poprawy efektywności - zaznaczyła gazeta. Organizacja zamknęła niektóre biura i zlikwidowała rekordową liczbę trzech tysięcy stanowisk w sekretariacie. Ograniczono również wydatki na misje pokojowe.

Nie wiadomo, jak niewypłacalność tego wiodącego światowego forum międzynarodowego wpłynęłaby na jego działalność. Dziennik zwraca uwagę, że pracownicy na całym świecie zostaliby pozbawieni wynagrodzenia oraz wstrzymane byłyby programy żywnościowe i te dotyczące bezpieczeństwa.

Trump krytykuje ONZ

Trump podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w ubiegłym roku krytykował organizację i stwierdził, że w uznaniu jego administracji "po prostu nie działa". - Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Kwestionował też cel istnienia ONZ.

"Najbardziej nacjonalistyczna strona" Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najbardziej nacjonalistyczna strona" Trumpa

W styczniu USA oficjalnie opuściły Światową Organizację Zdrowia (WHO).Trump zdecydował o wyjściu z tej organizacji rok temu, pierwszego dnia drugiej kadencji swojej prezydentury. Stany Zjednoczone były największym płatnikiem WHO.

Według amerykańskiego prezydenta organizacja nie radzi sobie z kryzysami dotyczącymi zdrowia publicznego i podważył jej efektywność w związku z pandemią COVID-19.

Trump po raz pierwszy zdecydował o wycofaniu USA z WHO jeszcze w 2020 roku. Cały proces trwa jednak 12 miesięcy, a jego następca w Białym Domu, Joe Biden anulował ten krok w styczniu 2021 roku.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 2 min
AGNIESZKA SIKORA - bez polityki
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
Udostępnij:
Tagi:
Organizacja Narodów ZjednoczonychUSADonald TrumpChinyPekinWHO
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
PKB Polski. Najnowsze dane o pierwszym kwartale 2026 roku
BIZNES
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
Białystok
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Samolot wojskowy wyruszył po Klaudię. Powrót zaplanowano na czwartek
Zdrowie
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
Polska
Joanna Uciechowska
Specjalny samolot poleci po chorą Polkę. Mamy rozmowę z mamą
Polska
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie
Opady
Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
METEO
Działka przy Burakowskiej, gdzie mają powstać mieszkania na wynajem
Kolejarze chcą zabudować działkę przy torach
Dariusz Gałązka
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
METEO
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
Wołodymyr Zełenski
Siemoniak o decyzji Zełenskiego: to utrata serc Polaków
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Ulewy i burze. Alarmy w 14 województwach
METEO
barczewo drv
Samolot wylądował na polu rzepaku. Policja o szczegółach
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nerwowo na rynku ropy
BIZNES
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
WARSZAWA
Izraelski atak na południu Libanu
Eskalacja kilka dni po rozmowach. "To musi się skończyć"
6 min
fakty+ sardynia
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Drzwi polskiego konsulatu oblane farbą. Władze Nowego Jorku reagują
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
METEO
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów
WARSZAWA
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
imageTitle
"Zupełnie inna rzeczywistość" Świątek. Co dalej po porażce w Paryżu?
EUROSPORT
Wypadek pod Siedlcami z udziałem karetki
Roztrzaskany ambulans. Cztery osoby w szpitalu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica