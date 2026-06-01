ONZ "bankrutuje". Ogromne zaległości "największych płatników"

Trump: ONZ po prostu dla nas nie działa

Oprócz tego, że USA zalegają z płatnościami na rzecz ONZ, wycofały się też z wielu programów i agencji podlegających organizacji, na przykład Światowej Organizacji Zdrowia - zauważył "WSJ". Prezydent Donald Trump argumentuje, że walczy w ten sposób z tym, co określa jako marnotrawstwo i złą politykę.

Stany Zjednoczone uzależniają przyszłe wsparcie finansowe dla ONZ od oszczędności w organizacji, obejmujących większą liczbę zwolnień, zmniejszenie liczby podróży klasą biznesową i szerszego wykorzystania tłumaczenia maszynowego - przeanalizowała nowojorska gazeta i dodała, że zadłużenie USA wobec ONZ wynosi ponad cztery miliardy dolarów.

Nie tylko USA mają zaległości

Pekin również opóźnia realizację własnych płatności i winien jest ONZ 455 milionów dolarów - wyliczył "WSJ". Chiny jednocześnie twierdzą, że są głównym obrońcą organizacji i "de facto największym płatnikiem finansowym", co ma być przytykiem pod adresem Stanów Zjednoczonych. Pekin zapewnia, że wywiąże się ze swoich finansowych zobowiązań.

42 procent podstawowego budżetu ONZ opiera się na wpływach środków z USA i Chin - podkreślił "Wall Street Journal". Tymczasem według gazety oba kraje toczą przepychanki o kontrolę nad organizacją.

ONZ tnie koszty

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że jest ona "w wyścigu do bankructwa" i wskazał na "bardzo realną perspektywę finansowego upadku" organizacji. Według ONZ w obecnych warunkach do połowy sierpnia, czyli wtedy, gdy proces wyboru następcy Guterresa nabierze rozpędu, organizacja straci płynność finansową.

Pozbawiona funduszy ONZ przeprowadziła rekordowo wysokie cięcia wydatków i rozpoczęła działania na rzecz poprawy efektywności - zaznaczyła gazeta. Organizacja zamknęła niektóre biura i zlikwidowała rekordową liczbę trzech tysięcy stanowisk w sekretariacie. Ograniczono również wydatki na misje pokojowe.

Nie wiadomo, jak niewypłacalność tego wiodącego światowego forum międzynarodowego wpłynęłaby na jego działalność. Dziennik zwraca uwagę, że pracownicy na całym świecie zostaliby pozbawieni wynagrodzenia oraz wstrzymane byłyby programy żywnościowe i te dotyczące bezpieczeństwa.

Trump krytykuje ONZ

Trump podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w ubiegłym roku krytykował organizację i stwierdził, że w uznaniu jego administracji "po prostu nie działa". - Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Kwestionował też cel istnienia ONZ.

W styczniu USA oficjalnie opuściły Światową Organizację Zdrowia (WHO).Trump zdecydował o wyjściu z tej organizacji rok temu, pierwszego dnia drugiej kadencji swojej prezydentury. Stany Zjednoczone były największym płatnikiem WHO.

Według amerykańskiego prezydenta organizacja nie radzi sobie z kryzysami dotyczącymi zdrowia publicznego i podważył jej efektywność w związku z pandemią COVID-19.

Trump po raz pierwszy zdecydował o wycofaniu USA z WHO jeszcze w 2020 roku. Cały proces trwa jednak 12 miesięcy, a jego następca w Białym Domu, Joe Biden anulował ten krok w styczniu 2021 roku.

