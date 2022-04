Guterres w Moskwie mówił o Mariupolu. "Tysiące cywilów pilnie potrzebuje ratującej życie pomocy humanitarnej"

- Jesteśmy szczególnie zainteresowani odnalezieniem sposobów na stworzenie warunków do efektywnego dialogu, stworzenia warunków do zawieszenia broni, tak szybko jak to możliwe, stworzenia warunków do pokojowego rozwiązania - powiedział Guterres po rozmowie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.