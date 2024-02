"Nasz świat wkracza w erę chaosu". Sekretarz generalny ONZ apeluje

- To nie pierwszy raz, kiedy Rada jest podzielona. Ale teraz jest najgorzej. Obecna dysfunkcja jest głębsza i bardziej niebezpieczna - stwierdził Guterres. - Podczas zimnej wojny dobrze ugruntowane mechanizmy pomagały zarządzać stosunkami między supermocarstwami - dodał.

Guterres: nasz świat wkracza w erę chaosu

Ostrzeżenie przed izraelskim atakiem na Rafah

- Takie działanie gwałtownie zwiększyłoby to, co już jest koszmarem humanitarnym, z nieobliczalnymi konsekwencjami regionalnymi - podkreślił, wzywając do "natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni" i uwolnienia wszystkich zakładników.