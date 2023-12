75 lat temu ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Ambasador USA: w obu naszych krajach wciąż wiele pozostaje do zrobienia

75 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Do tego wydarzenia odniósł się ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. Dyplomata napisał w mediach społecznościowych, że "w obu naszych krajach wciąż wiele pozostaje do zrobienia".

Odnosząc się do tego wydarzenia ambasador USA w Polsce napisał na platformie X (dawniej Twitter): "Dokładnie 75 lat temu ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W obu naszych krajach wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Ale praca ta może się rozpocząć tylko wtedy, gdy będziemy jasno określać, jakie wartości podzielamy".

"Deklaracja była optymistyczna, ale nie naiwna"

"I powiem ze swojej strony - Ameryka popiera równość. Dążymy do równości wobec prawa, pełnego szacunku dla ludzi niezależnie od ich pochodzenia i tożsamości oraz prawdziwej wolności dla ludzi wszystkich narodów" - podkreślił ambasador Brzezinski.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom – niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych. Są to: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, prawo wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo wolności opinii i jej wyrażania, prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania, zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa oraz prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.