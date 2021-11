Nowy wariant koronawirusa może być już w Niemczech i Czechach

Nowy wariant koronawirusa - omikron - prawdopodobnie dotarł już do Niemiec. Poinformował o tym minister spraw społecznych kraju związkowego Hesja, Kai Klose. Także czeskie służby sanitarne sprawdzają podejrzenie wystąpienia w tym kraju przypadku nowej mutacji.

"Proszę, chrońcie siebie i swoich bliskich" - zaapelował polityk z Hesji. Dodał, że każdy, kto w ciągu ostatniego tygodnia wrócił do Niemiec z południowej Afryki, powinien ograniczyć kontakty i poddać się badaniom.

Czechy: służby sanitarne sprawdzają podejrzenie wystąpienia omikronu

- Według posiadanych przez nas informacji osoba, o której mowa, stwierdziła, że przed powrotem do Republiki Czeskiej była w Namibii - powiedziała Chechova agencji CTK. Według premiera Andreja Babisza chodzi o kobietę, która do Czech przyleciała z Namibii przez RPA i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W mediach społecznościowych Babisz napisał, że ustalane są wszystkie jej kontakty, a ona sama znajduje się w izolacji.

W związku z pojawieniem się nowego, agresywnego wariantu koronawirusa, rząd przyjął w piątek nowe regulacje, związane z podróżami. Odradził Czechom podróże do RPA, Namibii, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Botswany, Zambii i Mozambiku. Zakazuje również wjazdu do Czech osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terytorium tych krajów dłużej niż 12 godzin. Obywatele Republiki Czeskiej mogą wrócić do kraju, ale obowiązuje ich kwarantanna i muszą przeprowadzać testy.