Najwięcej zakażeń koronawirusem od początku pandemii we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i w Portugalii

Aż 208 099 zakażeń koronawirusem w ciągu jednej doby zanotowano we Francji. To najwyższy dzienny bilans zakażeń w całej Europie od początku pandemii COVID-19. W Wielkiej Brytanii również zanotowano rekordowo wysoką liczbę 183 057 zakażeń. Takie same informacje napłynęły w środę z Włoch i Portugalii. Za ogromne przyrosty zakażeń odpowiada coraz częściej wariant omikron.