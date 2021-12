Chińskie media: pierwszy zakażony omikronem w Chinach przyleciał z Warszawy? Komentarz Ministerstwa Zdrowia

Chiny kontynentalne potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa omikron. Państwowy dziennik "Global Times" podał, że zakażona jest Polką, która przyleciała do miasta Tiencin z Warszawy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do tych informacji, powiedział, że sytuacja jest niejednoznaczna.

Władze Tiencinu informowały w poniedziałek, że zakażona pacjentka została przewieziona do szpitala. Jest to pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem odnotowany w Chinach kontynentalnych. Wcześniej kilka infekcji omikronem zgłosiły władze Hongkongu, który jest specjalnym regionem administracyjnym ChRL.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: sytuacja jest niejednoznaczna

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do tych informacji, powiedział, że sytuacja jest niejednoznaczna. - Kobieta przed wylotem z Polski 6 grudnia miała wykonany test PCR wykrywający zakażenia i wynik z 7 grudnia był negatywny. Po przylocie do Chin test wykonany 9 grudnia dał 10 grudnia wynik pozytywny. 13 grudnia sekwencjonowanie pokazało, że to wariant omikron. Kolejny test wykonany 13 grudnia znów dał wynik negatywny – poinformował rzecznik MZ.

Strategia "zero covid"

Władze Chin stosują strategię "zero covid" i surowe restrykcje dotyczące wjazdu do kraju. Osoby powracające i przybywające do Chin kierowane są na obowiązkową, co najmniej dwutygodniową kwarantannę w wyznaczonych ośrodkach w mieście przylotu. W czasie kwarantanny są wielokrotnie badani na koronawirusa.