WHO o koronawirusie: wariant omikron przenosi się bardzo szybko, ale nie ma powodów do paniki

Nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 - omikron - przenosi się bardzo szybko, ale ludzie nie powinni z tego powodu panikować - podkreśliła główna doradczyni naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Soumya Swaminathan. Dodała, że dzięki szybkiemu rozwojowi szczepionek przeciw COVID-19 świat jest teraz o wiele lepiej przygotowany do walki z pandemią.

W wywiadzie dla agencji Reutera główna doradczyni naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Soumya Swaminathan przyznała, że istnieją "przypuszczenia, że wariant omikron jest dość zakaźny". - Szybko się przenosi, ponieważ liczba infekcji w Republice Południowej Afryki każdego dnia się podwaja - dodała.

Uzupełniła, że według badań naukowców z RPA, w której po raz pierwszy wykryto nowy wariant, każda zainfekowana osoba zakaża trzy razy więcej osób niż w przypadku wariantów alfa i delta. - Jak bardzo powinniśmy się bać? Musimy być przygotowani, ostrożni i nie panikować - stwierdziła ekspertka. Dodała, że obecnie, dzięki szybkiemu rozwojowi szczepionek przeciw COVID-19 świat jest o wiele lepiej przygotowany do walki z pandemią.

Ekspertka: obecnie ponad 99 procent infekcji jest wywoływanych wariantem delta

Według Swaminathan, na razie większość zakażeń omikronem wydaje się mieć łagodny przebieg, ale potrzeba więcej badań, by stwierdzić, czy ten wariant rzeczywiście wywołuje łagodniejszą formę COVID-19.

Przedstawicielka WHO przypomniała, że obecnie na całym świecie 99 procent infekcji jest wywoływanych wariantem delta, ale omikron może, chociaż nie musi, z czasem stać się dominującą odmianą SARS-CoV-2.

Apel o intensyfikację szczepień

By skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron, WHO wezwała państwa do intensyfikacji kampanii szczepień przeciwko COVID-19. Organizacja uważa, że wprowadzane ograniczenia w podróżach mogą na krótką metę pomóc w ograniczeniu zakażeń nowym wariantem, ale nie są długofalowym rozwiązaniem.