Omikron w Austrii i nowe obostrzenia. Nie będzie nocnych zabaw w sylwestra

Od poniedziałku 27 grudnia w Austrii obowiązuje dla gastronomii godzina policyjna, wyznaczona na godzinę 22 - dotyczy to również barów hotelowych. Anulowano zapowiadaną wcześniej możliwość całonocnych zabaw w lokalach gastronomicznych w sylwestrową noc.

Obostrzenia z powodu wariantu omikron w Austrii

Zmieniły się również zasady dotyczące imprez masowych. W mniejszych, rodzinnych uroczystościach, takich jak wesela czy urodziny, może uczestniczyć do 25 osób – pod warunkiem, że są to osoby z grupy 2G (zaszczepione lub takie, które przechorowały COVID-19). Uczestnicy imprez gromadzących do 500 osób także muszą posiadać zaświadczenie o szczepieniu lub przejściu COVID-19.