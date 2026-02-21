Omenaa Mensah z wyjątkową nagrodą. "Możemy i powinniśmy wyznaczać kierunek"

Omenaa Mensah: to wyjątkowa nagroda Źródło: TVN24

Omenaa Mensah, założycielka inicjatywy charytatywnej TOP CHARITY i prezeska Omenaa Foundation, została uhonorowana tytułem Global Woman of Impact Award, przyznanym przez organizację Off The Field za swoją działalność charytatywną.

Wyróżnienie wręczono podczas Super Bowl Charity Fashion Show w San Francisco. Przyznająca je organizacja działa na styku sportu, filantropii, kultury i edukacji. Nagroda dla filantropki i dziennikarki jest pierwszym w 25-letniej historii Off The Field wyróżnieniem przyznanym osobie spoza Stanów Zjednoczonych.

Mensah: jury dostrzegło moją globalną pracę

Omenaa Mensah w sobotę we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 mówiła, że "jest to wyjątkowa nagroda, dlatego że jest ona przyznawana osobom na arenie globalnej, międzynarodowej, za działania charytatywne, filantropijne". - Jury dostrzegło moją globalną pracę, jeśli chodzi o filantropię - dodała.

Omenaa Mensah z nagrodą Global Woman of Impact Award Źródło: TVN24

Zdaniem Mensah to jest nagroda "dla całego środowiska i biznesowego, i artystycznego, i w ogóle dla polskiego środowiska, które w swoich działaniach zwraca uwagę na wsparcie drugiego człowieka, ale wychodzi troszeczkę poza standardowy sposób pomagania". - Czyli rozszerza tą pomoc, tak jak my to robimy, poza nasze granice - wyjaśniała.

"Powinniśmy wyznaczać pewien kierunek w rozwoju filantropii"

- Ponad 75 pocent środków, jakie przekazujemy na charytatywność, to są projekty w Polsce - powiedziała gościni TVN24. - Te 20, 25 procent pewnie to są projekty międzynarodowe i gdzieś ktoś zauważył właśnie ten procent, który staramy się jako Polska przekazywać dla innych potrzebujących na całym świecie. I z tego tytułu właśnie ta nagroda - dodała.

- Uważam, że jako Polacy, jako dwudziesta gospodarka świata, to jest ten czas, w którym to my możemy i my powinniśmy też wyznaczać pewien kierunek w rozwoju filantropii, charytatywności i my możemy wspierać również inne inicjatywy globalne, zagraniczne - oceniła.

