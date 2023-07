Wjechała w tłum na przystanku, zabijając osiem osób. "Nie, nie zasnęłam. Umyślnie wjechałam na chodnik"

"Ja, Olga Hepnarová, ofiara waszego bestialstwa, skazuję was na śmierć przez przejechanie" - napisała w listach do praskich redakcji. Dokładnie 50 lat temu wjechała ciężarówką w przystanek pełny ludzi. Była ostatnią kobietę skazaną w Czechosłowacji na karę śmierci.

Był 10 lipca 1973 roku, tuż przed godziną 14, gdy 22-letnia Olga Hepnarová, wypożyczoną ciężarówką typu Praga RN, wjechała w tłum ludzi na przystanku przy alei Obrońców Pokoju w Pradze (obecnie ulica Milady Horakovej). Zginęło osiem osób, wiele zostało rannych. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, Hepnarová czekała ciągle, siedząc za kierownicą. Byli przekonani, że może miała awarię hamulców albo przysnęła za kierownicą. - Nie, nie zasnęłam. Hamulce są sprawne. Umyślnie wjechałam na chodnik, to moja zemsta na społeczeństwie za to, jak traktowało mnie przez całe moje życie - powiedziała.

Ostatnia kobieta skazana na karę śmierci

Wpłynąć na to mieli m.in. rodzice i stosowane przez nich "brutalne kary cielesne", później brak akceptacji ze strony rówieśników w szkole oraz tortury, jakie przeżywała w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiła jako 13-latka. - Odnieśliśmy wrażenie, że była to młoda kobieta, która przez całe życie miała poczucie krzywdy - wspominał po latach Pavel Pavlovský, psychiatra, który brał udział w badaniach Hepnarovej po zbrodni z 1973 r., cytowany przez iRozhlas, portal czeskiego publicznego nadawcy. Jak dodał, "do chęci zemsty na społeczeństwie" doprowadziło ją narastające "poczucie niższości" i związane z nim poczucie walki ze społeczeństwem.