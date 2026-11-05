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Ołeszki po rozejmie. Szefowa miejskiej administracji: nie wszyscy byli w stanie się ewakuować

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Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Ołeszki w obwodzie chersońskim (wideo z 24 września 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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W wyniku ataku drona w Ołeszkach zginął były dyrektor szkoły Kostiantyn Melnyk - przekazała szefowa miejskiej administracji Tatiana Hasanenko, pytana w wywiadzie dla ukraińskiej agencji o sytuację mieszkańców po zawieszeniu broni. Mówiła też o szczegółach ewakuacji w okupowanej przez Rosjan miejscowości.

Rozejm w Ołeszkach rozpoczął się 27 października o godz. 3 czasu ukraińskiego (godz. 2 w Polsce) i trwał do godz. 22.59 (21.59 czasu polskiego) w dniu 1 listopada. 

Szefowa miejskiej administracji Tatiana Hasanenko udzieliła wywiadu ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform, w którym była pytana o aktualną sytuację w Ołeszkach. 

- Otrzymaliśmy informację, że w wyniku ataku drona zginął były dyrektor szkoły Kostiantyn Melnyk - powiedziała Hasanenko. Jak dodała, ma jednak niewiele informacji o sytuacji mieszkańców pozostających w Ołeszkach i obecnie pracuje wraz ze swoim zespołem z osobami, które udało się w ostatnich dniach ewakuować.

Hasanenko: część mieszkańców nie wiedziała o ewakuacji

Szefowa miejskiej administracji zwróciła uwagę na problemy z dystrybucją pomocy humanitarnej. - Ci, którym udało się ją otrzymać, mówią, że wydawano minimalny zestaw produktów, którego nie wystarcza na tydzień - mówiła. 

Hasanenko opowiedziała również o osobach, które z różnych przyczyn nie były w stanie się ewakuować. Jak podkreśliła, wiele z nich ukrywało się w piwnicach bez dostępu do informacji o zawieszeniu broni lub ciężko było im uwierzyć w przekazywane komunikaty.

Jak wskazała, były też osoby, które obawiały się rosyjskiej filtracji, czyli szczegółowych kontroli. Hasanenko relacjonowała, że mieszkańcy Ołeszek przypuszczali również, iż będzie to "podróż w jedną stronę" - bez prawa powrotu. 

- (Ci, którzy wyjechali), nie mogli jednak pozostać (w Ołeszkach), ponieważ w obu przypadkach czekała ich śmierć. Dlatego zaryzykowali (...) Były jednak kobiety, które nie doczekały się i odeszły (z wyznaczonego punktu zbiórki), sądząc, że autobusy już odjechały - poinformowała. 

Ewakuacja w Ołeszkach 

Biały Dom poinformował 23 października, że Rosja i Ukraina zgodziły się na tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Według amerykańskiej administracji do rozejmu doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump. 

Ołeszki w obwodzie chersońskim
Ołeszki w obwodzie chersońskim
Źródło zdjęcia: PAP/Michał Czernek

Ołeszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie wielokrotnie alarmowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców.

Przed misją humanitarną i ewakuacją strona amerykańska potwierdziła, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywały tam około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci. Drogi dojazdowe do Ołeszek były zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów. 

Źródło: PAP, Ukrinform
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
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