Świat Ołeszki po rozejmie. Szefowa miejskiej administracji: nie wszyscy byli w stanie się ewakuować Oprac. Aleksandra Sapeta |

Ołeszki w obwodzie chersońskim (wideo z 24 września 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Rozejm w Ołeszkach rozpoczął się 27 października o godz. 3 czasu ukraińskiego (godz. 2 w Polsce) i trwał do godz. 22.59 (21.59 czasu polskiego) w dniu 1 listopada.

Szefowa miejskiej administracji Tatiana Hasanenko udzieliła wywiadu ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform, w którym była pytana o aktualną sytuację w Ołeszkach.

- Otrzymaliśmy informację, że w wyniku ataku drona zginął były dyrektor szkoły Kostiantyn Melnyk - powiedziała Hasanenko. Jak dodała, ma jednak niewiele informacji o sytuacji mieszkańców pozostających w Ołeszkach i obecnie pracuje wraz ze swoim zespołem z osobami, które udało się w ostatnich dniach ewakuować.

Hasanenko: część mieszkańców nie wiedziała o ewakuacji

Szefowa miejskiej administracji zwróciła uwagę na problemy z dystrybucją pomocy humanitarnej. - Ci, którym udało się ją otrzymać, mówią, że wydawano minimalny zestaw produktów, którego nie wystarcza na tydzień - mówiła.

Hasanenko opowiedziała również o osobach, które z różnych przyczyn nie były w stanie się ewakuować. Jak podkreśliła, wiele z nich ukrywało się w piwnicach bez dostępu do informacji o zawieszeniu broni lub ciężko było im uwierzyć w przekazywane komunikaty.

Jak wskazała, były też osoby, które obawiały się rosyjskiej filtracji, czyli szczegółowych kontroli. Hasanenko relacjonowała, że mieszkańcy Ołeszek przypuszczali również, iż będzie to "podróż w jedną stronę" - bez prawa powrotu.

- (Ci, którzy wyjechali), nie mogli jednak pozostać (w Ołeszkach), ponieważ w obu przypadkach czekała ich śmierć. Dlatego zaryzykowali (...) Były jednak kobiety, które nie doczekały się i odeszły (z wyznaczonego punktu zbiórki), sądząc, że autobusy już odjechały - poinformowała.

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Ewakuacja w Ołeszkach

Biały Dom poinformował 23 października, że Rosja i Ukraina zgodziły się na tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Według amerykańskiej administracji do rozejmu doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump.

Ołeszki w obwodzie chersońskim Źródło zdjęcia: PAP/Michał Czernek

Ołeszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie wielokrotnie alarmowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców.

Przed misją humanitarną i ewakuacją strona amerykańska potwierdziła, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywały tam około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci. Drogi dojazdowe do Ołeszek były zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.