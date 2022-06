Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska: błagam Hiszpanię i cały świat, aby dali nam broń

Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę, ucisk kobiet pod rządami talibów, wykorzystywanie seksualne w Hollywood czy nierówności na rynku pracy to główne tematy czwartej edycji kongresu kobiet Santander WomenNOW, który odbywa się w Madrycie 16-17 czerwca. Wydarzenie zainaugurowała w czwartek pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska .

"Każdy dzień bez broni oznacza dla nas więcej śmierci"

- Kiedy to mówię, miasto Siewierodonieck jest dalej niszczone przez Rosję - powiedziała Zełenska do uczestników forum, którzy powitali ją długimi brawami. Pierwsza dama Ukrainy podziękowała Hiszpanii za przyjęcie 140 tysięcy ukraińskich uchodźców. - Kiedy kontempluję Guernikę, widzę zniszczony Mariupol i zabitych mieszkańców Buczy - dodała.

Zełenska przedstawiła siebie jako "ambasadorkę wszystkich ukraińskich kobiet, którym rosyjska agresja złamała życie, ale które nie poddają się". Przedstawiając tragiczne wizerunki czterech kobiet, których nie złamała agresja, Zełenska zwróciła się z prośbą o dostarczenie broni, gdyż "zło przyszło do ukraińskich domów".

- Chociaż to nie jest rola pierwszej damy, dziś po raz pierwszy błagam Hiszpanię i cały świat, aby nam dali broń, aby nas chronić - zaapelowała. - Każdy dzień bez broni oznacza dla nas więcej śmierci. W naszej armii jest 37 tysięcy kobiet. Jak te bohaterskie kobiety mają walczyć z wrogiem bez broni? - pytała.

Zełenska wezwała także do poparcia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. - Za kilka dni nastąpi wydarzenie, które może zadecydować o losach tej strasznie agresywnej wojny - mówiła. - Walczymy o prawo do wolności i niepodległości. Nie chcemy być z wami jako uchodźcy, ale jako kraj sojuszniczy - powiedziała pierwsza dama Ukrainy.