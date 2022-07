Ołena Zełenska w amerykańskim Kongresie. "Proszę was o to, o co nigdy nie chciałam prosić"

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wystąpiła w środę przed Kongresem USA. - Niestety wojna się jeszcze nie zakończyła, terror trwa nadal. Proszę was o to, o co nigdy nie chciałam prosić. Proszę was o broń - apelowała do amerykańskich polityków. Jak dodała, wraz z mężem Wołodymyrem Zełenskim prosi o broń nie jako para prezydencka, ale jako rodzice.

- Pomagacie nam, wasza pomoc jest wielka. Rosja zabija, a Ameryka pomaga. Bardzo wam za to dziękujemy – powiedziała Ołena Zełenska. Jak jednak dodała, "niestety wojna się jeszcze nie zakończyła, terror trwa nadal".

- Wzywam was w imieniu tych, którzy zostali zabici, tych, którzy stracili kończyny i zostali okaleczeni. W imieniu tych, którzy żyją i czekają na powrót rodzin z linii frontu. Proszę was o to, o co nigdy nie chciałam prosić. Proszę was o broń. O broń, która nie będzie wykorzystywana, by prowadzić wojnę na czyimś terenie, ale by ratować życie w naszej ojczyźnie – apelowała do amerykańskich polityków.

- Proszę o systemy obrony powietrznej, żeby rakiety nie zabijały naszych dzieci, żeby nie niszczyły domów – mówiła ukraińska pierwsza dama.

Zełenska wskazała, że "Ameryka niestety wie z własnych doświadczeń, jak wyglądają ataki terrorystyczne i zawsze starała się zwalczać terroryzm". - Pomóżcie nam powstrzymać terror skierowany przeciw Ukraińcom. Będzie to nasze wspólne, wielkie zwycięstwo w imię życia, wolności i pogoni za szczęściem każdej rodziny. O to was teraz proszę, o to prosi was mój mąż. Nie jako prezydent, nie jako para prezydencka, ale (prosimy - red.) jako rodzice – dodała.

"Dla Rosji to są igrzyska śmierci"

- Dla Rosji to są igrzyska śmierci, polowanie na pokojowo nastawionych ludzi w pokojowo nastawionych miastach Ukrainy. Oni nigdy nie transmitują tych wiadomości, dlatego ja wam to pokazuję - powiedziała Zełenska w wystąpieniu przed politykami z obu izb Kongresu.

Ołena Zełenska: jestem dumna z tego, że mam możliwość wystąpienia przed kongresem Stanów Zjednoczonych Reuters

Przedstawiła historię cywilów zabitych w rosyjskich atakach rakietowych na ukraińskie miasta, w tym 4-letniej Lizy, która zginęła niedawno podczas ostrzału Winnicy w środkowej części kraju.

Ołena Zełenska spotkała się z Jill Biden

We wtorek Ołena Zełenska spotkała się w Białym Domu z pierwszą damą Jill Biden. Według amerykańskiej administracji pierwsze damy miały omówić dalsze wsparcie USA dla Ukrainy, w tym to, "jak Stany Zjednoczone mogą dodatkowo ulżyć cierpieniom Ukraińców poprzez wsparcie i pomoc humanitarną", oraz ściganie sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie.

W rozszerzonym spotkaniu uczestniczyli też m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris, jej mąż Doug Emhoff i ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

"Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam POTUS [prezydenta Bidena], FLOTUS [Jill Biden] i [wiceprezydent] Kamalę Harris oraz mogłam poznać Drugiego Dżentelmena [męża wiceprezydent, Douga Emhoffa], by dyskutować o tym, jak uczynić z 'soft' power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie" - napisała po spotkaniu Zełenska.

