Ołena Zełeńska: Wojna sprawiła, że mój syn chce być żołnierzem. Chciałabym zwrócić mu dzieciństwo

Olena Zełenska w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji przyznała, że przez wojnę jej dziewięcioletni syn stracił zainteresowanie dotychczasowymi ulubionymi zajęciami i chce zostać żołnierzem. Wcześniej w Kongresie ukraińska pierwsza dama przekazała, że ma pragnienie, aby ukraińskie dzieci znów mogły doświadczyć normalności. - Miliony matek na Ukrainie zastanawiają się, czy ich dzieci będą mogły pójść jesienią do szkoły. Nie mam na to odpowiedzi - przyznała. Apelowała przy tym do polityków o pomoc w "zatrzymaniu terroru".

Olena Zelenska w wywiadzie dla telewizji NBC News mówiła o wychowywaniu dzieci w cieniu rosyjskiej agresji. Powiedziała, że ​​nie może nakłonić swojego 9-letniego syna do powrotu do "sztuki i nauk humanistycznych”.

- Przed wojną syn należał do zespołu tańca ludowego, grał na pianinie, uczył się angielskiego, chodził do klubu sportowego - wymieniała. Teraz, jak powiedziała, "jedynym" czym jej młodsze dziecko "chce się zajmować, to sztuki walki i posługiwanie się karabinem". Zgodziła się przy tym z uwagą dziennikarza, który zasugerował, że to musi być coś, co chce robić teraz każdy chłopiec na Ukrainie.